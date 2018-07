Alsina seguirá pintando en el banco del Parque Colón

SANTO DOMINGO. El pintor Alejandro Alsina, de 68 años y con cinco décadas pintando sus cuadros en el Parque Colón, dijo hoy que seguirá realizando su trabajo en esa importante zona turística por autorización del Ayuntamiento del Distrito Nacional, luego de que el pasado 9 de julio fue sacado a la fuerza del lugar por agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), por “ensuciar el área y provocar molestias junto a una enajenada mental”.

Reporteros de Diario Libre conversaron con el pintor que ha hecho suyo un banco frente del restaurante El Conde.

Alsina se encontraba creando una pieza en los alrededores de la calle El Conde, y afirmó que el ADN le permitió continuar pintando donde lo ha hecho toda la vida y le aseguraron “que le acondicionarán el banco y le comprarán buenas pinturas en acrílico y todo el material que necesite”.

“A mí me sacaron a la fuerza, me golpearon, primera vez que me pasa en todo lo que llevo aquí. Luego, el alcalde David Collado, mediante dos empleados, me mandó a informar que me pedía excusa por lo sucedido asegurándome que me van a comprar buenas pinturas para que yo no haga reguero, porque yo utilizo otras de menos calidad”, expresó Alsina a DL.

Para este viernes a las 3:30 p.m. se tenía previsto realizar una protesta denominada “Todos somos Alsina”, donde se invitaba a pintar al aire libre “por amor al arte y la cultura, contra el odio y la violencia”, en defensa del pintoresco e intrépido artista.

Varios vendedores consultados aseguraron lo contado por Alsina, que fue sacado del parque en gran medida por provocar molestias en compañía de la mujer enajenada mental que anda con él para todos lados. “Yo la protejo, yo la llamo mi Paulita y la quiero mucho... la gente dice que es loca, pero yo la cuido y la cuidaré”, afirmó mirando a la mujer que se encontraba a varios metros con la mirada perdida.