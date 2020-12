Amanda Sánchez, la joven que soltó la timidez en el escenario y sorprendió con su voz

La timidez no fue obstáculo para que Amanda Sánchez se destacara en el escenario de Dominicana’s Got Talent. Con tan solo 19 años, esta joven oriunda de la capital esconde detrás de su personalidad introvertida, como ella misma se define, una potente voz, y así lo demostró al interpretar la canción ‘Don’t wanna be you’, de Billie Eilish, delante de los jueces.

Su pasión por el mundo artístico la descubrió a temprana edad. Al conversar para Diario Libre, la joven cantante confesó que a los 11 años incursionó en el mundo de la música tocando la batería, pero dos años más tarde se dio cuenta de que lo de ella era el canto.

Su familia y amigos fueron quienes la motivaron a participar de la segunda temporada del concurso para mostrar al país su innegable talento. Según cuenta, la música es su vía de escape, una herramienta que le permite liberarse un poco de la timidez y transmitir un mensaje a todo el que la escuche.

De ganar el concurso, Amanda dice que ayudaría a sus padres con los gastos de sus estudios universitarios, en la carrera de Música, y su mayor sueño es convertirse en una gran artista reconocida en el ámbito mundial, que represente por todo lo alto su país, República Dominicana.