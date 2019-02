Amara ‘La Negra’ y Clarissa Molina se verán las caras en la final de Mira Quién Baila

View this post on Instagram

Aqui les dejo mi baile de esta semana! Un #Contemporáneo Junto a mi bailarin @jonplaterodude Puse en este baile todo mi corazón y mi entrega porque me motivó mucho el bello mensaje de las letras de la canción y mi propósito de apoyar a mis mujeres Dominicanas y del mundo entero, @dwdc_health quiero que los que me apoyan también se sientan cada vez Mas orgullosos de mi , incluyendo a mi mamá, @mamianalamama1 seguiré representado mi país ???? y mi fundación, seguiré luchando por los derechos de la mujer y los niños , quiero pedirle de corazón que me apoyen para ganar esta competencia, solo tienen que descargar la aplicación de Univisiónconecta y votar 10 veces por mi, les estoy eternamente agradecida por sus votos, muchísimas gracias a todos , somos #teamamaralanegra?????????????????? ————————————————————————-For those that didn’t see my dance this week! Here is my Contemporary with my amazing dancer @jonplaterodude I put my whole heart into this dance and my dedication because I was motivated by the beautiful message of the lyrics of the song and my purpose of supporting my Dominican women ???? and women all around the world. I want those who support me to also feel proud of me, including my mom, @mamianalamama1 I will continue to represent my country ???? and my foundation @dwdc_health , I will continue to fight for the rights of women and children, I want you guys to support me I WANT TO WIN! this competition, but I cant do it without you! Please download the Univisionconecta application and vote 10 times for me, I am eternally grateful for your votes, thank you very much everyone, we are # teamamaralanegra??????????????????