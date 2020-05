$!Amelia Vega revela si tendría otro hijo

La ex Miss Universo 2003 Amelia Vega tiene una familia compuesta por tres hijos fruto de su matrimonio con el jugador de la NBA Al Horford.Al ser entrevistada por la comunicadora Luz García sobre tener más hijos vaciló un poco, pero no lo descartó ni lo afirmó para un futuro cercano. "Me gustaría, tal vez, quizás, tener otro más. Solo Dios sabe", confesó.

De paso, manifestó ser la única hija de sus padres y se proyectaba con un solo hijo.

"Yo decía un niño porque era lo que yo conocía y punto...Y tuve el primero, Ean y me enamoré, dije - vamos a buscar el otro- y llegó Alía y así el Señor tenía un plan de una familia numerosa (Ava Amelia), honestamente Al es un padre maravilloso, pudiésemos tener 10 hijos en ese sentido, pero yo necesitaba un break que no sé cuando terminaría. Me gustaría tal vez, quizás, tener otro más. Solo Dios sabe", fue la explicación de la también debutante escritora.

La modelo dominicana comparte divertidos momentos con sus hijos Ean, de 5 años, Alía, de 3 años y Ava Amelia cumple dos años el próximo 11 de julio, por lo que muchos seguidores suelen preguntarle si tiene posibilidad de ampliar la familia.

La modelo halagó a su esposo como 'perfecto para ella'. "Dios me dio lo que necesitaba", dijo.

Además, contó que la cuarentena ha servido para unirlos mas y la han pasado completamente en familia realizando, además, diversas actividades con los pequeños para entretenerlos.

Vega participó recientemente en el especial benéfico "Muestra tu corazón", bajo la producción de Edilenia Tactuk y donde compartió la conducción con Tony Dandrades.

Sobre la actualidad de su tierra, República Dominicana, Amelia Vega se definió como 'apolítica', pero hizo énfasis en que el pueblo necesita respuestas.