Amelia Vega se reencuentra con su público local en una solidaria firma de libros

“Lo curioso del libro es que cuando ya estaba prácticamente listo se me ocurre que integremos otro personaje”, señaló Amelia, en referencia a su más reciente bebé, asegurando que los personajes del libro están fundamentados en su propia familia. Pichín viene siendo su pequeña mascota, un cachorro.

“Yo hice Un día en la vida de Pichín como cualquier madre que un día dice, déjame hacerle un libro a m hijo, pero que uno lo dice y nunca lo hace, pero en verdad no estaba en mis planes ser escritora o hacerme famosa haciendo libros, en lo absoluto. Fue algo súper orgánico que de hecho ya que tomó ese giro se convirtió en algo tan bonito que a lo mejor abra las puertas a ese mundo que es tan interesante”, reseñó.

Sobre el apoyo recibido, Amelia dijo sentirse emocionada. “Yo estoy en chock, gracias a toda la gente que vino a apoyar más que nada la causa, gracias por cariño”, reiteró.

Tan hermosa como siempre, Vega aseguró que la clave para estar bien físicamente es la paz espiritual que siempre ha tenido el amor y apoyo de su familia. “Fueron tres niños en 4 años y con cada uno aumenté 60 libras, llevo 40 menos del último, pero al paso lo estoy consiguiendo”, reseñó y descartó que por el momento tenga planes de nuevos niños, aunque su esposo si quiere, aseguró.

Planes en la música y otras áreas del arte

La modelo no descarta retomar su carrera en la música y la televisión, aunque no a corto plazo, pues en la actualidad quiere seguir dedicando tiempo su familia y a su nueva faceta de escritora. “Me encantaría retomar la música, no tengo planes inmediatos, pero vamos a ver qué pasa. Estoy componiendo muchísimo últimamente, que ojalá algún día las pueda sacar”, aseguró a los medios de comunicación tras la firma de libros.