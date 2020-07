$!Amelia Vega, tendencia en las redes sociales, tras anuncio de cuarto embarazo

La ex Miss Universo 2003 Amelia Vega forma una de las familias más estables del entretenimiento. Del matrimonio con el jugador de la NBA Al Horford han procreado a tres niños: Ean, Alía y Ava Amelia y este jueves la modelo dominicana anunció su cuarto embarazo, cuya criatura está prevista nacer en enero del 2021.

Desde que dio la noticia, Amelia Vega ha estado entre las tendencias principales en Twitter, mientras que en su cuenta de Instagram de 1.1 millón de seguidores, la publicación con un texto acompañado de una imagen que muestra un collage de sus tres hijos, quienes anuncian que el bebé número 4 viene en camino, suma más de 187 mil ‘me gusta’ o ‘likes’ y supera los 13 mil 500 comentarios.

Mientras muchos usuarios la felicitaban, otros se tomaron con sorpresa la capacidad reproductiva de la familia Holford-Vega, al tiempo que otros defendieron el hecho de que la ex Miss Universo es una madre muy entregada con sus retoños y la pareja cuenta con los recursos suficientes para tener los que quiera.

“En medio de una pandemia global, seres queridos muriendo, negocios en quiebra, gente pasando hambre y el ser humano preocupado por cuantos hijos van a tener Amelia Vega y Horford... que mente tan mediocre”, reflexionó la usuaria @SallyRojasR en la red social Twitter.

Famosos como Clarissa Molina, Francisca Lachapel, Manny Cruz, Pamela Sued, Tiffany Ortiz, la esposa de David Ortiz; Adamari López, Lourdes Stephen, Milagros Germán, Milly Quezada, Sergio Carlo, José Guillermo Cortines, Iamdra Fermin, entre otros, se desbordaron en halagos hacia la única Miss Universo criolla hasta el momento.

Se recuerda que en una entrevista con la comunicadora Luz García en mayo de este año al ser abordada sobre agrandar la familia, vaciló un poco, pero no lo descartó ni lo afirmó para un futuro cercano. “Me gustaría, tal vez, quizás, tener otro más. Solo Dios sabe”, confesó.

Vega, que es hija única, manifestó: “Yo decía un niño porque era lo que yo conocía y punto...Y tuve el primero, Ean y me enamoré, dije -vamos a buscar el otro- y llegó Alía, y así el Señor tenía un plan de una familia numerosa (Ava Amelia). Honestamente Al es un padre maravilloso, pudiésemos tener diez hijos en ese sentido, pero yo necesitaba un break que no sé cuando terminaría. Me gustaría tal vez, quizás, tener otro más. Solo Dios sabe”, fue la explicación de la también debutante escritora.

La modelo dominicana comparte divertidos momentos con sus hijos Ean, de 5 años; Alía, de 3 años y Ava Amelia, que cumplió dos años el pasado 11 de julio, por lo que muchos seguidores solían preguntarle si tenía intenciones de ampliar la familia.