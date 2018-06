América Ferrera, de la serie “Ugly Betty”, editará antología de ensayos

NUEVA YORK. El dramaturgo de raíces puertorriqueñas Lin-Manuel Miranda, la autora Roxane Gay y la patinadora olímpica Michelle Kwan son algunos de los colaboradores en una antología de ensayos acerca de navegar entre dos culturas que será editada por la actriz de origen hondureño América Ferrera.

“American Like Me” incluirá historias de aquellos que tratan de encontrar una identidad en una cultura que suele “subrrepresentar o ignorar” sus experiencias.

Ferrera donará una porción de las ganancias que obtenga a la organización no lucrativa We Get the Job Done Coalition, que proporciona asesoría legal a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo.

Otros que han escrito ensayos incluyen al representante Joaquín Castro de Texas, el actor Kal Penn y la autora Jenny Zhang.

Gallery Books, un sello de Simon & Schuster, anunció el jueves que el libro saldrá a la venta el 25 de septiembre. AP