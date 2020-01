$!“American Dirt” sigue recibiendo críticas de autores latinos

Cummins, autora de tres libros previos, ha sido criticada antes por identificarse en el pasado como blanca pero mencionar que su abuela era puertorriqueña a medida que se acercaba la fecha de publicación de su novela. “No puedes sacar a relucir a tu abuela puertorriqueña cuando te conviene”, dijo Daisy Hernández, una escritora colombo-estadounidense que enseña literatura en la Universidad de Miami en Ohio y que escribió el libro de memorias de 2014 “A Cup of Water Under My Bed”.

En un video publicado el fin de semana pasado en Instagram, Winfrey dijo que ahora se da cuenta de que el libro tocó una “fibra sensible” con los latinos y creó la necesidad de una conversación más profunda. Winfrey quiere tener un debate sobre las políticas editoriales para un especial de Apple TV en marzo.

En un comunicado, Sánchez, autora de “I Am Not Your Perfect Mexican Daughter” (“Yo no soy tu perfecta hija mexicana”), dijo que ella recomendó el libro tras ver que Cummins se identificaba como puertorriqueña. “El resultado no era lo que esperaba, obviamente”, dijo Sánchez, mientras que agregó que se tomaría un descanso de las redes sociales.

¿Por qué es tan criticada “American Dirt”? Sus detractores señalan que tiene estereotipos, un vocabulario regional incorrecto e imprecisiones culturales.

Cummins confesó en su epílogo que no sabía si era la persona adecuada para escribir el libro. Dijo a The Associated Press que pasó mucho tiempo en México y conoció a muchas personas a ambos lados de la frontera. “Demasiadas historias se centran en hombres violentos e historias machistas violentas sobre personas que cometen atrocidades”, dijo. “Mi esperanza es cambiar la narrativa y mostrarla desde el punto de vista de la gente del otro lado de la violencia”.

Aun así, la ira se incrementó luego que Gurba tuiteó una imagen, originalmente publicada por Cummins, de la fiesta de lanzamientos del libro del año pasado en la que había centros de mesa con alambre de púas. Cummins, haciendo referencia al arte de la portada de mosaicos azul y blanco divididos por alambre de púas, también publicó una imagen de la portada pintada en sus uñas.

Algunos latinos planean boicotear las lecturas de Cummins. Hasta ahora, se han cancelado tres eventos en parte por temores sobre seguridad. Tony Díaz, un novelista mexicoestadounidense en Houston, está organizando una protesta afuera de la tienda Blue Willow Bookshop, que recibirá a Cummins el lunes. “No vamos a volver a pisar esa librería”, dijo.

La propietaria de Blue Willow, Valerie Koehler, indicó que el establecimiento está analizando las opciones con la editorial para el evento. “Creemos en la libertad de expresión y en el poder de la historia”, dijo Koehler en un comunicado.

Matt Sedillo de Los Ángeles, poeta y autor de “Mowing Leaves of Grass”, dijo que las editoriales deben abrir más espacio para los escritores latinos o arriesgarse a quebrar en el futuro. “Hasta entonces tendremos que crear nuestras propias redes fuera de las grandes editoriales”, dijo Sedillo. “Y entonces vendrán a rogarnos”.