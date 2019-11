$!Amigos y familiares recuerdan el paso por la vida de Freddy Beras Goico

Amigos y familia

Felipe Polanco, humorista y quien estuvo al lado de Freddy durante muchos años, resaltó su solidaridad. “Era un hombre muy solidario, inclusive se echaba muchas vainas a veces porque actuaba por impulso, por indignación y cuando se enteraba de que lo que le habían dicho no era así, pedía excusas públicas y si tenía que buscar a la persona a la que se refería salía a buscarlo para hablarle... yo fui testigo de eso varias veces. Un detalle Freddy gozaba haciendo el bien. Su corazón se le llenaba. En el aspecto personal siempre dijimos los dos que el milagro de Dios se dirigió para que conociera más. La transformación fue tan impactante después de un proceso muy difícil en el que tuvo que sacarme de su empresa por mi desorden con el alcoholismo era ya insoportable. Ver como Dios me cambió influyó mucho en Freddy. Para mí ha sido una gran satisfacción, un logro de vida haber compartido más de la mitad de mi vida aprendiendo. No fue un Santo, no fue de plástico o un robot. Fue un hombre que reconoció sus errores y que logró dejar una huella en todo el pueblo dominicano”, comentó.

Para Jochy Santos, el popular animador, no solo fue un referente para él, sino para toda la industria. “Freddy Beras es mi gran referente dentro de esta industrial. Y lo digo porque siempre lo he manifestado porque gracias el entro a la televisión. El escuchaba el programa “Panorama Farandulero y Algo Más” y le gustaba mucho mi trabajo. Me confirió la responsabilidad de ser su asistente en el famoso programa “De Noche” por Color Visión. Ahí comenzó esa relación que terminó hasta el día de su muerte. Todos aprendimos mucho de él”.

Pilar Beras, su viuda lo recuerda cada día. En ocasiones comparte fotografías o videos junto a su difunto esposo. Extraña su partida, pero está presente en su día a día. “Tu recuerdo crece cada día. Tu ejemplo guía nuestros pasos, tu legado nos enorgullece. La gente lo tiene muy presente más allá de las situaciones sociales”, comentó Pilar.

Cecilia García compartió grandes momentos profesionales y personales junto a Freddy Beras. Dedicó unos minutos para recordarlo en esta fecha. “Freddy Beras un gran amigo, un compañero extraordinario de un talento insuperable e irrepetible porque la genialidad, el amor al trabajo y al respeto de su trabajo es una cosa que se encuentra muy pocas veces en las personas de este oficio, y mucho menos en este momento de chabacanería. Era amigo o no era amigo. Trabajaba mucho en equipo, el primero llegar en los ensayos, a la oficina... Un gran amigo que ha hecho una falta inmensa no solamente a nosotros sino a todo el país.

Giancarlo Beras estrena este día un trailer de la película “Freddy” que filmó en tributo a la memoria de su padre y cuyo estreno está previsto para el próximo año. “El 18 de noviembre es un día muy triste porque me recuerda su fallecimiento. Durante todo el año lo llevo muy presente conmigo, siempre vivo recordando cosas de él”.