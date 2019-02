$!Ana Coello presenta su novela “Vidas Cruzadas”

La escritora y novelista Ana Coello viajó desde México para conocer sus lectoras dominicanas y compartir algunas de sus experiencias.

La visita la aprovechó para presentar su reciente novela “Vidas Cruzadas”, que relata la historia de unos chicos que vienen huyendo de un orfanato, sufren mucho en las calles y se encuentran con hombre que tiene mucho dinero. Estos personajes encuentran en cada uno apoyo y la forma salir hacia delante.

“Me tomé 15 años para escribir esta novela, mi especial género, y me inspiré en situaciones que pasan, gente que perdonan, chicos que viven en las calles, cosas que uno aprende con el día a día”.

Los escritores sufren de ciertos bloqueos a la hora de escribir, ¿te ha pasado?

Sí, pasa cuando tiene muchas expectativas de lo que está escribiendo en ese momento. Con mi libro “Belleza Atormentada” me pasó, las lectoras lo esperaban, no podía terminarlo, continué con “Tu Nada Más” y a los cinco meses lo terminé. Lo que quiere decir que no hay bloqueo de escritor, hay bloqueo de historias y la recomendación es seguir, respirar y tomar el siguiente libro”.

A pesar de utilizar la plataforma conocida para escritores emergentes como Wattpad, ¿crees que los libros en físico van a desaparecer?

Aquí no hay competencia, todo lo contrario, se impulsan. “El mundo se ha ido encogiendo con mucha tecnología, las personas tienen ahora más opciones, los lectores buscan libros que los distraigan del día a día”.

Desde su primera publicación, hace más de cuatro años, Ana dice que ha aprendido a no desanimarse, a tomar las críticas y a los criticones dejarlos ir. “He madurado mucho, he aprendido a tomar las cosas buenas y a dejar las malas atrás. Lo más importante es que ya me reconozco como escritora”.

La autora de unos siete libros dice que ahora se está aventurando a escribir una historia más adulta, erótica y fresca. “Desde que la termino doy más detalles.”

“Vidas Cruzadas” está siendo distribuido por Librería Cuesta.