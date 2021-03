$!Anderson Mercedes: “La pandemia ha obligado a los actores a reinventarse”

La pandemia del coronavirus ha significado un proceso de aprendizaje y adaptación para todos. Fueron los artistas quienes más tuvieron que reinventarse.

Anderson Mercedes es un ejemplo de esto. Actor, músico, productor y modelo, ha aprovechado este tiempo alejado de los escenarios y las luces para entre otras actividades, dedicar tiempo a su familia, crear nuevas fuentes de ingresos y prepararse para nuevos y retadores proyectos.

En entrevista para Diario Libre, el joven señaló que viene con varios proyectos del séptimo arte y la pantalla chica, incluidas dos películas, una serie televisiva y su participación en la segunda edición del evento Masterchef República Dominicana.

“Estamos ahora mismo en la segunda temporada de Masterchef celebrity, allí comparto escenario con comunicadores, gente de las redes sociales, humoristas y otras celebridades dominicanas, cada una de una rama del arte distinta”, señaló emocionado, aunque confesó que antes de su ingreso al show no era muy avezado en el arte culinario.

“Al momento que me informaron de mi selección estaba rodando una serie en Bávaro, Punta Cana, entonces me llamaron tres días antes, no hubo tiempo para prepararme, pero nos fuimos confiados para allá. Yo me siento muy distinguido de que me hayan elegido para representar al teatro y al cine dominicano”, reiteró sobre este nuevo reto en su carrera con el programa que se transmite cada domingo de 7 a 9 de la noche por Telesistema, canal 11.

“Ahora yo he aprendido a respetar a los profesionales de la cocina”, argumentó.

Otro proyecto que lo tiene emocionado es la serie en la que actualmente está rodando del director Monchy Herrera, que lleva por título “Locos por la playa”. Una serie de factoría local con proyección internacional.

“Esa serie pretende vender las bondades del turismo de la parte este del país. Tiene una trama interesante que cautiva y al mismo tiempo muestra las bellezas de los paisajes, y quedará con ganas de ir a los lugares que se muestran en el proyecto televisivo”, estimó.

En esta serie comparto con Isaura Taveras que hace un excelente trabajo, también actúa el cantante de música urbana Shelow Shaq, entre otros, quienes interpretan interesantes roles con personalidades muy particulares con las que más de uno se sentirá identificado”, reseñó.

En cine se alista a protagonizar las cintas “Amarren al chef”, junto al veterano actor y humorista Cuquín Victoria y “Justo a tiempo”, que estaba prevista para ser lanzada ahora, pero por la pandemia se ha pospuesto.

La primera es una comedia culinaria y la segunda una cinta cristiana del director Arturo Mujica, donde comparte con los integrantes del famoso grupo Barak y destacados actores de teatro.