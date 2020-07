$!Andrés García afirma que él y su “bombita” están listos para una nueva relación a sus 79 años

El veterano actor Andrés García confirmó que se encuentra en proceso de divorcio con Margarita Portillo, la mujer acapulqueña con la que llevaba aproximadamente 20 años de relación sentimental.

A sus 79 años, el reconocido galán de cine y telenovelas, expresó que él y su “bombita” están listos para la siguiente mujer.

“La ‘bombita’ funciona, el problema ahora es el coronavirus, no te puedes relacionar así como así, yo no lo he encontrado la solución todavía a eso, quisiera encontrársela, pero todavía no se la veo, porque te arriesgas a contagiarte, (pero) estoy esperando a que llegue”, dijo en entrevista para el programa “Despierta América”.

Sobre las razones del divorcio, señaló en entrevista con el programa Primera Mano, que mientras estuvieron juntos, le compró una casa a su ex pareja; la cuela seguirá siendo de ella tras la separación; también reveló que Margarita no le ha pedido absolutamente nada.

Además, confirmó que la ruptura se debió a las peleas constantes que había entre ellos. “Discutimos mucho, es puro grito y le dije: ‘Margarita ya vamos a divorciarnos”, dijo.

El actor reconoció que aunque Margarita no quiere divorciarse, su relación se enfrió tanto que llegó un momento en el que sólo parecían amigos: “Ella nunca quería estar en michas, por eso lo nuestro no funcionó”.

Sin embargo espera poder tener una relación cordial con ella, como con sus demás ex mujeres.

Dijo que la buena relación que tiene con Andrecito, el hijo de Margarita, se mantendrá.