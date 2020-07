$!Andrés García se divorcia a los 79 años

El veterano actor Andrés García se encuentra en proceso de divorcio con Margarita Portillo, la mujer acapulqueña con la que llevaba aproximadamente 20 años de relación sentimental.

Detalla la revista Quién, que a pesar de que el romance entre el reconocido galán de telenovelas y Margarita Portillo, la oriunda de Acapulco ha sido de altas y bajas en todos esos años, de acuerdo al periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante esta vez la relación llegaría a su fin definitivamente.

“Ahora sí es definitivo, ya no se soportan, ya no hablan, ya no se ven, ya no viven, ni conviven, es más, estoy en condiciones de afirmarles que están en trámites de divorcio, no separación, de divorcio”, reveló el periodista.

De la misma forma, trascendió que un reconocido bufete de abogados en Acapulco es quien le estaría llevando el caso a García, y aunque hasta este momento todo parece indicar que llegarán a un acuerdo para separarse en los mejores términos, no se descarta que en un futuro las cosas cambien, pues de acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, el carácter de Margarita puede modificar la situación en cualquier momento.

Se recuerda que el también actor de cine nacido en República Dominicana y radicado en México, declaró públicamente que Margarita no quería tener intimidad con él y que cada uno vivía en su casa, además confirmó que le heredó en vida su rancho del Ajusco al hijo de su esposa, Andrecito.

Mientras tanto, el famoso actor del cine mexicano desde hace algún tiempo pasa el aislamiento en su casa de Acapulco. De hecho, a principios de abril, García declaró a Ventaneando que, actualmente vive como ermitaño y disfruta mucho el tiempo que pasa en su casa, desde que se separó de Margarita, detalla la revista Quién.

“Ya hace muchos años me convertí en un ermitaño, desde que decidimos separarnos [Margarita Portillo y él] y que Margarita viviera en su casa y yo en la mía, ya no salgo. Antes se podía salir, ahora ya menos con el coronavirus; la verdad es que yo salía poco”.