$!Angely Báez, la primera locutora dominicana que gana el “Voice Arts Awards”

Al comentar su participación en el certamen mundial por tercera ocasión, expresó que en la edición de este año fue nominada como narradora de audiolibro de ficción. “Mi nominación fue por el audiolibro ‘La obsesión’ best seller de la multipremiada escritora estadounidense Nora Roberts. Proyecto perteneciente a la prestigiosa casa editora internacional Penguin Random House” dijo.

Hace pocos días recibimos la noticia de reconocimientos para actores y cineastas en festivales en el extranjero. A eso se le suma el primer galardón que conquista una dominicana en los “Voice Arts Awards” que organiza Society of Voice Art and Sciences, en la gala realizada en los estudios de Warner Brother en Los Ángeles.

Agradecida

“Recibir el premio representa una validación de lo que hemos venido haciendo en los quince años de carrera y de servir de pie de amigo a las nuevas generaciones para que puedan lograrlo. Todos mis íconos de la comunicación eran personas inalcanzables. Los sueños sí se cumplen si te esfuerzas y te mantienes constantemente capacitándote. Me llena de mucha satisfacción personal. Me siento honrada de representar a la bandera dominicana en un premio de tanta importancia para la industria, es la oportunidad de decirle al mundo que nuestro país no solo tiene buenos deportistas, buenos merengueros y buena comida. República Dominicana tiene muchas voces talentosas que tienen mucho que ofrecer a nivel internacional”, indicó.

Los premios tienen su sede en Nueva York y cada año locutores de diferentes rincones del mundo envían sus trabajos para competir en las distintas categorías.

“Que te nominen es de por sí un reconocimiento. Recibir la estatuilla es una distinción que te compromete a seguir trillando el camino con la calidad que hasta ahora creo que lo he hecho”, señaló.

En Los Ángeles tuvo la oportunidad de socializar con grandes protagonistas de la industria.