Angurria, el artista que conquista Hollywood desde Santo Domingo

“Made in RD”

El artista habló para Diario Libre de estos logros “Made in RD”, es decir, dejar huellas viviendo en República Dominicana.

“A principios del 2020 me llamaron desde la dirección de arte de la película con el interés de pintar dos murales para el set donde se iba a rodar”, comienza relatando a DL Angurria.

El director de la cinta, Jon M. Chu, había visto en el mood board de los set los murales que se iban a ambientar para recrear el barrio latino en “In The Heights” y también había visto los murales plasmados en EE.UU. y Puerto Rico de su serie “Doña Patria”, la mujer con rolos. Por tal razón lo contactó. Sin embargo, para esa semana prevista el muralista no podía; de modo que Angurria les cedió los derechos para que ellos realizasen el mural. Y así se hizo.

El ilustrador cuenta que, a solicitud del mismo director, se comunicaron nuevamente con él para materializar una serie de ilustraciones que salen al principio de la cinta basada en la representación de las mujeres latinas en la historia, entre ellas la artista Frida Kahlo, las luchadoras Hermanas Mirabal y la jueza Sonia Sotomayor.

Pero no solo eso trabajó Angurria para “In The Heights”. Quisieron que el creativo criollo realizara el logo especial de Warner Bros para la obra cinematográfica; algo que la compañía ya diseñó anteriormente para otras películas como “The Dark Knight” y “Matrix”.

“Hice una propuesta de logo para Warner Bros basada en las ilustraciones que ya habíamos hecho. Encantado y feliz de hacerlo, envié dos propuestas y en una semana las aprobaron”, comenta el nativo de Los Alcarrizos.

Además, le preguntaron si había la posibilidad de contratar a un equipo que hiciera la animación en República Dominicana y Angurria se comunicó con los creativos de Cuadra Post, Yamilé Valdez y Edwin Jiménez, quienes en conjunto desarrollaron la animación.

Esta secuencia aparece al inicio de “In The Heights”; así la animación del logo de Warner Bros desde la escena del tanque se convierte en una ilustración que queda plasmada en una pared. Como diseñador, Omar García, su nombre de pila, ha trabajado para marcas extranjeras. Su meta, luego de este trabajo, es seguir apostando a ser un referente para la comunidad latina. “Lograrlo siendo dominicano y viviendo en República Dominicana... tengo mi pecho con la bandera en alto, y lo que ha venido luego de esto”, confiesa.

Actualmente está trabajando en una producción para HBO, una miniserie de la reconocida productora Ava DuVernay (When They See Us). Otro mural atrajo a ese equipo cinematográfico, según comenta, y realizará uno en el set de filmación donde actuará Rosario Dawson.