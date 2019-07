$!Anthony Tejada: “De Jamao al Norte pa’l mundo”

Para la final, “Tonthy”, como le dicen sus amigos, dijo estar muy confiado. “Creo que cumplo con las condiciones para entrar al programa, he entregado todo por mi sueño, y me considero apto para estar en Divertido con Jochy. Con mi carisma divertido lo daré todo”.

Confesó que ha aprendido bastante de la producción y realización de Divertido con Jochy, y como plataforma lo que brinda a los participantes, “siempre al avanzar a otra etapa recibíamos una llamada telefónica y siempre estaba alegre. Porque se trata de buscar un conductor, una cara nueva como presentador junto a Jochy. Será contratado por seis meses”, animó.

Para las audiciones aplicaron 2,200 jóvenes de todo el país a través de vídeos, quedando 180, entre los que estaba Anthony. Luego pasaron por un casting formal del que seleccionaron unos 60 participantes. En la siguiente ronda seleccionaron 35, y finalmente, entraron al concurso oficialmente 18 participantes que compitieron en televisión semanal en vivo.

Un llamado optimista y esperanzador

“Mi reto mayor ahora es insertarme en un medio televisivo nacional. Sabiendo cómo manejarme, proyectarme y hacer las cosas correctamente. Y siendo super auténtico, siempre con la misma cara que mostraré detrás de cámaras”. Exhortó a los jóvenes dominicanos a no desanimarse por sus sueños, tomando en cuenta que viene de un recóndito destino del país.

Anthony que insiste que no hay límites y que la voluntad de tirar adelante debe ser más fuerte, “en mi caso personal, todo lo que me propongo lo he podido lograr y es un orgullo haber llegado a este nivel del Reality. No importa lo que la gente comente, hay que confiar en la pasión y ser valiente”.