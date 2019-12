$!Anuel AA, entre los líderes en YouTube a nivel mundial

Estos vídeos, de acuerdo al documento de prensa, también forman parte de la lista “Los vídeos con más likes” de YouTube Rewind. “Secreto” en la posición número 17 y “China”, por su parte, en el puesto número 19.

La prestigiosa revista Billboard también dio a conocer los listados de las canciones, artistas y álbumes más populares del año 2019, y el nombre de Anuel vuelve a figurar en ellas. Encabezando las listas, el intérprete figura entre: “cada día me doy más cuenta de que estoy bendecido. Agradezco a mis fanáticos que sin ellos no seríamos nada, gracias por cada like, por cada view, ustedes son nuestro motor”, afirmó el cantante.

Además de acuerdo a la nota, el fin de semana marcó un hito en la carrera artística de Anuel, ya que pudo cumplir su más grande sueño: pisar el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, mejor conocido como “El Choli”.

Como un invitado especial del gran pionero del Reggaeton Daddy Yankee, Anuel AA se inauguró en este importante escenario con el más cálido recibimiento del público. Junto a Daddy Yankee, Anuel AA interpretó sus temas “Sola”, “Adictiva” y el súper éxito mundial “China”, junto al también intérprete Ozuna.