$!Anuncian la apertura del Museo Abreu en Punta Cana

A finales del 2021 estará disponible al público la primera fase del Museo Oscar Abreu. Se trata de un ambicioso proyecto cultural que servirá como plataforma para la promoción del arte dominicano y latinoamericano, además de un amplio programa de formación referente a la cultura, el arte y la sociedad dominicana.

Para la apertura se pondrá a circular el libro monográfico de la vida y obra de Oscar Abreu titulado “El lenguaje de la memoria” escrito por el afamado historiador y crítico de arte Cándido Gerón. Asimismo, se exhibirán objetos y herramientas que Abreu ha utilizado a través de los años para la producción de sus pinturas, esculturas, instalaciones, elementos que permitirán comprender el proceso creativo del artista y su constante evolución.

También se presentará la nueva edición del libro monográfico titulado “Oscar Abreu, Memoria del Psico-expresionismo”, definido por su autor Abil Peralta Agüero como un proyecto de investigación biográfico-testimonial y de análisis crítico, estético, estilístico y conceptual donde el lector descubrirá la impactante y conmovedora historia personal, procesos creadores y evolución que encarna al pintor, escultor y dibujante.

Desde 1994, Abreu bautiza su estilo como “Psico-Expresionismo”, a través del cual plasma la complejidad de la memoria humana y el impacto que tiene en nuestras vidas la rutina en nuestros hábitos y costumbres. De modo que este evento constituye la retrospectiva más importante de los últimos 25 años de Abreu, presentando un conjunto de obras inéditas y otras que han sido parte de 38 muestras individuales a nivel nacional e internacional.

“Es para mí un gran honor consolidar un espacio que constituye un esfuerzo que durante un cuarto de siglo he venido realizando a favor de la cultura y el arte. Quiero construir este museo porque creará una sensación de mucho más respeto por la plástica criolla. Anhelo contar nuestra historia y, al mismo tiempo, concederle una oportunidad a los jóvenes talentos para acercarse a una institución que aspira a tener gran alcance”, añadió el artista.

Abreu es el director ejecutivo de la feria internacional de arte contemporáneo Artforo, que celebró el pasado año su cuarta edición en el centro comercial BlueMall Punta Cana. Desde ese escenario se consolidó como una plataforma para la difusión de la producción visual de decenas de artistas en un ambiente cosmopolita que a su vez logró atraer potenciales coleccionistas de arte.

Las dos primeras ediciones de Artforo fueron realizadas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, logrando captar un público de primera, interesado en invertir en el arte latinoamericano, indicó Abreu. La tercera entrega fue en Santo Domingo, desarrollada con gran éxito en el Palacio de Bellas Artes.

De su trayectoria

El historiador y crítico de arte Cándido Gerón señala sobre Oscar Abreu que: “en este artista no existe la fatiga, aun cuando trabaja a toda hora, todos los días, en cualquier país y estación. De modo que en cada obra se plantea el reto y la formación de una pieza espectacular y fantástica”.

La crítica de arte, Marianne de Tolentino sostiene que Abreu es un “pintor tenaz, que pone de manifiesto esa capacidad de fusión, desde acuerdos y ritmos no identificables objetivamente, hasta figuras humanas, expresionistas por su distorsión formal, libertad cromática, gestos y muecas dramáticas”.

Oscar Abreu, es considerado como uno de los artistas destacados del entramado cultural de la República Dominicana, quien agradece el apoyo de sus más fieles coleccionista para la realización de este proyecto como Damien Hooper-Cambell, Félix Cabrera, Moisés Pérez, y Julio Mirage, además ha sido reconocido por diferentes instituciones y personalidades especialmente en Estados Unidos, donde fecundó gran parte de su carrera artística.

A raíz de sus largos años de dedicación, Abreu ha sido reconocido en diferentes ocasiones, como en el Chicagoland Chamber of Commerce, del Columbia College, en el 1995 respectivamente; fue reconocido al mérito por la asamblea de New York firmado por el asambleísta Víctor M. Pichardo; también obtuvo un reconocimiento al mérito por Cuny in the Heights & Hostos Community College firmado por Seny Taveras, así como el mérito por el consejo municipal de la Ciudad de New York firmado por Ydanis Rodríguez.