Anuncian los nominados a los premios Tony 2018

NUEVA YORK. Dos títulos populares, el relato de Tina Fey sobre moralidad en la escuela secundaria “Mean Girls” y la chistosa serie marina de dibujos animados “SpongeBob SquarePants”, encabezan las nominaciones a los premios Tony con 12 menciones cada uno.

El monólogo de John Leguizamo “Latin History for Morons” compite en el apartado de mejor obra nueva. Fey, quien adaptó la historia de su cinta de 2004 citada a menudo con su esposo, el compositor Jeff Richmond, admitió que aguardaron el anuncio del martes conteniendo el aliento. “Somos nuevos en esto de Broadway y los musicales así que era difícil decir hacia qué lado iría la cosa”, dijo Richmond. “Estamos encantados”.

Una reposición británica de “Angels in America”, el monumental drama de dos partes de Tony Kushner sobre el sida, la vida y el amor en los años 80, recibió 11 candidaturas 25 años después de su debut en Broadway. El brillante musical para adultos “The Band’s Visit” obtuvo igual número de nominaciones.

“Harry Potter” de J.K. Rowling extendió su magia a Broadway con la obra de dos partes “Harry Potter and the Cursed Child” que recibió 10 nominaciones, al igual que una reposición de “My Fair Lady”.

El premio al mejor musical se disputará entre “The Band’s Visit”, ‘’Frozen”, ‘’Mean Girls” y “SpongeBob SquarePants: The Musical”.

El de mejor obra entre “Harry Potter and the Cursed Child”, “The Children”, ‘’Farinelli and The King”, ‘’Junk” y “Latin History for Morons”.

Los nomindos a mejor actor incluyen a Denzel Washington, por la reposición de la épica de Eugene O’Neill “The Iceman Cometh”; Andrew Garfield por “Angels in America”, Tom Hollander por “Travesties”.

Amy Schumer, quien hizo su debut en Broadway en la comedia de Steve Martin “Meteor Shower”, fue postulada a mejor actriz en una obra.