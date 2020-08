$!Anya Damirón narrará sus cuentos por Tv y Youtube

La pandemia le ha mostrado a cada quien una nueva forma de hacer las cosas, permitiendo que muchos se reinventen y pongan su creatividad a volar para llegar a espacios que antes no imaginaban. Este es el caso de la escritora y cuentacuentos Anya Damirón, quien al inicio de la cuarentena comenzó a realizar transmisiones en vivo por su cuenta de Instagram, sin imaginar el impacto que tendrían las historias que cuenta al cruzar la pantalla.

“Ha sido una diferencia grandísima, porque yo no estaba acostumbrada a contar cuentos frente a una cámara. Cuando surgió la cuarentena empecé a narrar cuentos por Instagram porque el mismo sábado que inició yo tenía un cuentacuentos en el que habían reservado como 300 niños. Entonces surgió la idea de enviar un email a las personas para hacerlo en vivo”, dice la artista dominicana.

En una entrevista para Diario Libre la creadora del proyecto “Renta un cuento” afirma que en esa primera ocasión se conectaron a su Live más de cien personas. “Fue súper bien. Al día siguiente me dije: “déjame contar de nuevo”, y había mil conectadas conmigo, y así seguí cada día contando historias”, dice emocionada.

Para la autora de los cuentos “Tuntún”, “Superniños” o “Los Cuentos de Lucia”, con el pasar de los días se fue acostumbrando a esta nueva modalidad de contar los cuentos por la pantalla, descubriendo que sus historias y su conexión también están presentes entre niños extranjeros.

“Ver que niños de otros países disfrutan de mis cuentacuentos, al igual que los niños dominicanos, fue algo que me abrió la mente. Nunca había experimentado ir a un lugar donde nadie sabe quién soy, contar cuentos y que los niños tuvieran la misma reacción o una reacción similar a los de aquí. Eso creo que no me hubiera pasado de otra manera si no fuera gracias a la tecnología y la situación actual”.

Actualmente, la autora llevará su arte a otra dimensión con la transmisión por televisión nacional y el portal de Youtube de su espectáculo “Cuentacuentos Como Antes Live”, una producción que combinará lectura, teatro, música, ilustraciones y narración, para los más pequeños de la casa.

Además, en el marco de la misma, lanzará su nueva publicación “¿Qué es ESO?”, una historia original ilustrada por el popular artista plástico Rafael de los Santos, mejor conocido como PoteLeche.

En este nuevo reto, Anya contará tres cuentos infantiles: “¡Shhh! Como la Lechuza”, de Argentina; “Roger Ratón y el misterio de las manchas”, de España; y, por supuesto, la novedad “¿Qué es ESO?”, su primer cuento completamente dominicano.