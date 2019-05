$!Aprovecha los últimos días de la FILSD 2019 en ‘La Zona’

La fiesta de la cultura y la lectura se despide este fin de semana. La 22da Feria Internacional del Libro de Santo Domingo (FILSD) 2019 mantiene vigente un apretado calendario de actividades y se ha desarrollado bajo la dirección del Ministerio de Cultura y Educación en la Ciudad Colonial.

Si todavía no la has visitado, aún quedan eventos dentro del programa. De los 33 escritores 18 son de Puerto Rico, el país invitado, y han participado Tere Dávila, José Luis Nieves y Ángel (Chuco) Quintero, entre otros. De España llegó el escritor Ignacio Ramonet, quien fue investido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como el teólogo Frey Betto. De los criollos en la diáspora han asistido, entre otros, Rey Andújar e Yrene Santos.

La dificultades en los parqueos de la Ciudad Colonial se ha moderado; hay parqueos disponibles en Sansoucí y próximos a La Atarazana. El área de comida se encuentra en la Fortaleza Ozama.

No hay excusas para perderse la Feria del Libro, pues los museos son gratuitos por el evento, un punto a favor de las familias a las que se les dificulta sacar tiempo para visitar ‘La Zona’. Además, en la calle Las Damas, Las Mercedes e Isabel la Católica se presentan las estatuas vivas y funciones de música y teatro. Y lo más importante, los libros se consiguen a buen precio y los escritores andan recorriendo la feria y participan en las conferencias. En Tiempo Libre te presentamos un poco de las actividades que no te puedes perder en la FILSD 2019. Hoy viernes 3 de mayo el día está dedicado al psiquiatra y escritor César Mella. A las 11:00 a.m. en el pabellón de Autores Dominicanos es el conversatorio con talleristas y estudiantes con César Mella. En el Consejo de la Competitividad, dentro de la Fundación Dominicana de Desarrollo, habrá una experiencia de Literatura Inmersiva Virtual a las 5:00 p.m. a cargo de Carlos Miranda, de Young Creators Academy. Los visitantes experimentarán con libros animados en realidad virtual.

A las 6:00 p.m. en el Pabellón de Funglode presentarán el libro “La muerte en cuatro, otra vez la muerte de Natalia Batlle”, ganadora del Premio Funglode de Poesía 2018. ¡Visítala!