$!Aquiles Correa abandona “El Mismo Golpe con Jochy”

Luego de casi veinte años trabajando junto a Jochy Santos en el programa radial “El Mismo Golpe”, el actor y comentarista Aquiles Correa decidió fortalecer la propuesta diaria "De Su Cuenta Radio Show " que conduce junto a Gerald Ogando por emisora La Rocka.

Correa expresó que esta fue la segunda vez que le planteó a Jochy su decisión para enfocarse en otra agenda de su carrera.

“Me ha marchado sin conflicto alguno y el agradecimiento por la oportunidad. Quiero darle más calor al proyecto radial junto a Gerald Ogando, pero además sentía que había llegado a mi techo en El Mismo Golpe. Estuve allí 19 años, doce meses y siete días”, recordó.

Aquiles Correa reconoce que la experiencia junto a Jochy Santos fue de crecimiento.

“Fue una academia; El Mismo Golpe lo fue todo para mi. Aprendí a manejarme personal y profesionalmente. Eso lo aprendí de Jochy y de su entorno. La capacidad de trabajo de Jochy influyó mucho en mi. Recuerdo que cuando era un oyente del programa, cuando estaba en Rumba, e ingresé al mismo todo fue crecimiento”, dijo.

Reiteró que en lo adelante tendrá más tiempo para dedicarlo a "De su Cuenta Radio Show", que se emite de lunes a viernes por La Rocka de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Sin embargo, no descartó que cuando pase el tiempo lo mueva de horario"

“Una emisora me ofreció el horario de la cinco de la tarde, pero lo descarté porque no quería salir del programa de Jochy para estar en una hora y competir inmediatamente. Quizás de aquí a un año y si aparece una emisora diferente, eso lo pudiera ponderar. Preferimos de el horario que tenemos para no competir con nuestro maestro”, expresó.

Además del programa radial, Correa también tenía participación destacada en el desaparecido “Divertido con Jochy”.

El cine

Correa es uno de los protagonistas de la película Los Domirriqueños que se filmó en Puerto Rico y República Dominicana, de la que han hecho dos producciones cinematográficas.

Reveló que en los próximos días estará viajando a Puerto Rico para filmar la tercera entrega.

“En diciembre haremos Los Domirriqueños 3. Rodamos la segunda semana de ese mes hasta el 24 y retornamos en enero con la filmación, con el propósito de estrenarla en verano. Se mantiene el mismo grupo de profesionales, integrado además de nosotros por Fausto Mata, Tony Pascual y Molusco”, comentó