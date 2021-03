$!Arias de ópera para soprano, una selección

Un aria, del italiano aria ("aire"), es una pieza musical creada para ser cantada por una voz solista, parte de una ópera o una zarzuela. En el mundo de la ópera hay muchas arias famosas y muy hermosas, he querido hacer una selección, en las voces de sopranos, mezzosopranos, tenores, barítonos y bajos.

Cada aria la acompaño de un brevísimo resumen de la ópera que forman parte. Casi siempre estas arias son el momento cumbre de la obra y por lo general, las piezas más conocidas o recordadas, pues también forman parte del repertorio de conciertos y recitales, quien no ha escuchado Nessum Dorma o La donna e Mobile. En un aria el compositor exhibe toda su maestría ya que sabe que será aquello que va a quedar grabado en la mente y el corazón del público. La ópera es sentimiento, y un aria es la máxima representación de ello.

No puedo pretender colocar a todas las que deberían estar, sin embargo, la selección que aquí incluyo es una muestra de algunas de las más bellas y por qué no decirlo, las que más me gustan. En esta primera entrega cubriré algunas arias fundamentales de diferentes compositores. Quizás conviene hacer una serie, pues hay duetos, tríos, cuartetos y quintetos que son verdaderamente hermosos. También dejo para otro momento las arias de las óperas del periodo barroco. Vamos ahora con arias para soprano, no tienen orden de fecha ni preferencia, van surgiendo.

Inicio con un aria capaz de estremecer el corazón más frio, de Tristán e Isolda, de Richard Wagner, el aria Liebestod, "Muerte de amor", Liebe: amor; Tod: muerte. Musicalmente, señala una de las cumbres del romanticismo tardío, donde la tonalidad es llevada al límite. La historia de Tristán e Isolda y su amor imposible. En el final de la ópera, Isolda muere de amor ante el cuerpo sin vida de su amado Tristán. Hay muchas Isoldas en la historia, una de las más celebradas es la soprano dramática sueca Brigit Nilsson, reconocida por encarnar de manera magistral todas las heroínas de Richard Wagner