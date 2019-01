Arranca la carrera por los Soberano

En el apartado de compositor del año es notable la ausencia de Wason Brazobán, cuya carrera musical la sustentan sus propias creaciones. “No me acostumbro”, “No vale” o “No estoy loco”, por ejemplo, lo mantuvieron en la palestra en 2018. Sin desmerecer a los que están, su nombre debió figurar en esa categoría. Sin embargo, su desempeño entró en concierto del año y cantante solista.

Si la entidad que premia lo mejor del año anda por los senderos de la apertura, cómo se explica, por ejemplo, que los humoristas El Nagüero y Anderson Humor no figuren como nominados. Estos emergieron en las redes sociales y en la radio, para dar el salto a la televisión con una muy buena acogida.

También celebran

Manny Cruz recibió cuatro nominaciones. Colgó un post en Instagram para celebrar sus cuatro candiaturas a Premios Soberano. “Cuatro nominaciones que todavía no me puedo creer, muchísimas gracias... como siempre digo, uno no trabaja para premios, pero es una motivación y un reconocimiento de que lo estamos haciendo bien”, dijo el artista que fue nominado en las categorías de compositor del año, álbum del año, cantante solista y merengue del año.

La bailarina María Emilia García tuvo un gran año y agradece la distinción. “Feliz y honrada de estar nominada como bailarina y coreógrafa junto a mis compañeros Alex Duval, Dayme del Toro, Patricia Ortega y Jared Gómez, artistas que admiro y valoro. Arriba la danza y el arte dominicano”, dijo María Emilia.

Héctor Acosta compartió su reacción con los lectores de DL. “Como cada año es un grato honor tomen en cuenta nuestro trabajo”, dijo El Torito.

La soprano Nathalie Peña Comas, que está nominada como cantante lírica, junto a Juan Cuevas y a Paola González y como artista destacada en el extranjero junto a Michael Camilo, Aisha Syed, Darwin Aquino y Setphanie Ortega, expresó gratitud para Acroarte. “Me siento profundamente emocionada y agradecida por estas dos nominaciones. Gracias a Acroarte por considerar nuestro trabajo una vez más y valorar nuestro desempeño durante el 2018 en el campo de la ópera, conciertos, recitales y grabaciones”.

Hay diversidad, pero una cosa que no deben perder de vista los que votan, ni quienes llevan las riendas de Acroarte, es que se trata de un premio que esta supuesto a reconocer la calidad, más allá de lo popular, o en su defecto que sea la votación del público que decida.