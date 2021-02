$!“Madre SOS”, una producción radial que apuesta a la calidad

Aseguró que le llena el alma llevar orientación a la familia dominicana. Siempre ha sido una persona cercana, no solo con el público, sino con familiares y amigos. “Me encanta hablar con la gente, aunque durante la pandemia nos hemos distanciado, soy una persona de trato, pero además es el sentir de todo el equipo. La experiencia ha sido bella, es una aventura que me ha permitido sembrar cosas positivas a través de nuestras plataformas. Eso no tiene precio cuando podemos llevar paz y armonía”.

Contenido radial hoy

Yadhira Pimentel expresó su preocupación por algunos contenidos que se difunden por algunas emisoras de radio.

“Yo escucho de manera muy abierta todo y trato de no ponerme en la posición de criticar y juzgar. La calidad, es más, pero la otra hace más ruido. El grupo de personas que estamos llevando un mensaje de paz, que edifica a la familia, necesitamos salir más, hablar más alto, para que a esos pocos que hacen ruido con lo negativo se les vaya bajando el volumen. Naturalmente hay gente que no ha tenido una buena educación y a esos no podemos pedirles que transmitan algo bueno, aunque hemos visto personas que lo han podido hacer. A uno se le lastima el oído y uno dice caramba, tan buen medio que tienen algunas personas que tiene ese contenido nocivo, qué pasaría con el país para llevar un mensaje coherente, que no tiene que ser aburrido, pero a ese grupo no le ha llegado la hora de despertar para sembrar algo diferente” finaliza la locutora.