$!Bellas Artes acoge la feria de arte ARTFORO

Por tercera ocasión se celebrará la feria de arte contemporáneo ARTFORO y por primera vez en el país desde el 10 al 15 de diciembre en el Palacio de Bellas Artes. Así lo confirmó a DL el fundador y director ejecutivo de Artforo, Oscar Abreu.

“Esta es la primera edición de ARTFORO que se realiza en la República Dominicana. Nació en la ciudad de New York en donde presentamos dos ediciones, con el enfoque inicial de promover el arte dominicano, pues como país no tenemos una feria de arte y entendemos que lamentablemente no le hemos dado un enfoque comercial a nivel internacional a nuestro quehacer artístico y esta es precisamente una de las razones por la que nuestro arte es de lo más barato del hemisferio. Entiendo que la calidad la tenemos y lo que hace falta es la proyección, por lo que para eso no hay nada mejor que una feria de arte”, afirmó Abreu.

Esta versión, que tendrá como invitado especial al artista franco-dominicano Georges Thevenet, y como invitado de honor al escultor Freddie Cabral y está dedicada al fenecido empresario y político Miguel Cocco, como homenaje por su apoyo a los artistas y al fortalecimiento del arte, la cultura y el coleccionismo en el país.

El programa contempla exhibiciones de obras escultóricas, y pinturas y dibujos e instalaciones conceptualizadas para exterior en los jardines de Bellas Artes y un concierto del cantautor GABBANO en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes. Participan artistas puertorriqueños, cubanos, americanos y dominicanos.