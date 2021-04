$!Artista visual Lizette Nin: “Se tiene que dar paso a nuevos referentes del arte dominicano”

La artista visual Lizette Nin, quien en dos ocasiones ha sido finalista del Premio Diario Libre Arte Contemporáneo y se encuentra ampliando sus estudios de arte gracias a una beca del Museo de Arte Moderno de Barcelona, expresó a Diario Libre que hay que darle paso a nuevos talentos.

En una opinión enviada al medio a propósito de los artículos El arte visual en República Dominicana necesita mayor proyección internacional y Un programa de Arte Público apoyará a artistas y comunidades publicados el 15 y el 18 de abril, respectivamente, Nin consideró que el trabajo de los artistas fuera de RD también debe ser promovido.

“El arte visual dominicano tiene que crecer. Pero también se tiene que dar paso a nuevos referentes del arte dominicano. Existe un grupo de artistas jóvenes dominicanos, y me incluyo, que estamos haciendo cosas, muchas cosas. Y que tenemos presencia fuera del país, pero al parecer no se nos tiene en cuenta. Personas que estamos exponiendo en museos fuera, pero no somos del círculo artístico aunque hemos participado en Bienales, se nos ha becado, etc”, manifestó.

Y agregó: “Fuera de República Dominicana no solo se escucha el dembow que se hace allá, también hacemos mucho arte, se nos publica y poco a poco, solas nos hacemos paso en el mercado”.

Nin sostiene que tanto hombres como mujeres artistas se han presentado con éxito en bienales en Europa.

En el caso de Lizette Nin, el Ayuntamiento de Barcelona le otorgó un estudio para hacer una residencia artística para que siga con sus proyectos hasta el año 2022.

Y en el 2018 la embajada de Valencia le cedió un espacio para exponer.

“Tenemos una pequeña comunidad de mujeres artistas dominicanas en España”, indicó la artista visual.