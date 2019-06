Artistas elevan su voz para que se aplique aumento salarial

Los miembros del Coro Nacional, docentes de las escuelas de Bellas Artes y del Conservatorio Nacional de Música reclamaron esta noche el prometido aumento salarial por parte de la Dirección General de Bellas Artes y del Ministerio de Cultura con una vigilia en las escalinatas del Palacio de Bellas Artes.

Con velas en las manos y pancartas, los artistas interpretan un repertorio de canciones ante los periodistas que dan cobertura a la protesta.

Los voceros de las escuelas reclaman desde el año 2014 un reajuste salarial sin que hasta la fecha se haya cumplido a pesar de que hace poco menos de un año se anunció un aumento hasta de RD$45 mil pesos y la mejoría en las condiciones laborales para su desempeño.

Agrega que los profesores del Conservatorio Nacional de Música están en huelga desde el 27 de mayo.

La profesora Mercedes Valerio lamentó que las autoridades no hayan cumplido con su palabra y adelantó que desde hoy comienzan un plan de lucha hasta lograr su propósito. “Nosotros estamos en disposición no comenzar el nuevo año escolar hasta que se nos cumpla. En esta lucha no estamos solos” dijo a Diario Libre.

Deploró que las palabras del ministro de Cultura Eduardo Selman no se hayan materializado luego de que Félix Germán, director de Bellas Artes le informó que el aumento se aplicaría en enero, lo cual no ocurrió.

“El Coro Nacional ha determinado elevar su canto como protesta para hacer un llamado de reflexión a las autoridades para el cumplimiento de las promesas a una institución que tiene 64 años de fundada”, comentó Mercedes Valerio.

En un documento entregado a la prensa se establece que el director de Bellas Artes envío una comunicación a la Presidencia de la República, sin que hasta ahora tenga respuestas para que comiencen a recibir el aumento.

La vigilia comenzó a las 7:30 pm y se desarrolló sin inconvenientes.