Artistas, felices de estar en gala del Soberano

Antes de la gala de hoy de Premios Soberano, Acro- arte y la Cervecería Nacional Dominicana desarrollaron una jornada de entrevistas con algunos de los artis- tas que estarán en la gala.

El humorista Felipe Polanco, el salsero Alex Matos y la cantante urbana La Ross María, Gabriel se reunieron con la prensa en la mañana. La presentadora Clarissa Molina no estuvo a pesar de que se anunció que estaría. Entrada la tarde estaba prevista la parcipación de Jay Wheeler y Yandel, quien recibirá un homenaje de trayectoria.

Todo está listo para la realización de la gala de premios Soberano. Unos premios atípicos por las restricciones de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Matos será uno de los cantantes que amenizará la Alfombra Roja. “Cada vez que tenga la oportunidad de apoyar jóvenes con talentos. Será por bloques”, señaló Matos, quien estará junto a artistas emergentes de diversos géneros.

Alex fue uno de los pocos artistas que este año se atrevió a lanzar un álbum, en esta ocasión lo hizo en homenaje a Anthony Ríos.

“Agradezco la oportunidad de estar cantando en el pre-show de los Soberano, cantando canciones de Anthony Ríos, pero consideró que Acroarte sigue en deuda con él, porque él merecía más que una simple presentación”, enfatizó Matos.

La Ross María también habló con la prensa. Nerviosa del reto que le espera, pero feliz por la oportunidad de estar en los Soberano.“Me siento muy contenta de representar el género y estar con artistas que siempre he admirado. Es un gran honor. Me siento nerviosa, pero confiada. El miedo no me va a limitar”, señaló.

El merenguero Gabriel Pagán, quien fue ganador del Soberano en la categoría de revelación del año hace un par de años, manifestó lo complacido que se siente de estar nuevamente en la carrera por el premio más importante de los dominicanos. “Significa que sí reconocen tus esfuerzos y las nominaciones son la gasolina para seguir trabajando”, señaló Gabriel.

Para el veterano humorista Felipe Polanco “Boruga”, la carrera de la actriz, locutora y comunicadora María Cristina Camilo merece ser tomada en cuenta por la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, para recibir el máximo galardón de este año El gran Soberano.