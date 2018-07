Artistas plásticos cuestionan polémico busto de Juan Pablo Duarte

Su reacción

A propósito del busto del prócer de la patria, sin ser escultor de oficio, haciendo un juicio de valor, frente a lo estético tratando de respetar las bellas Artes pero antes que nada, la honorable semblanza y figura con la que nuestro pueblo en su Psiquis, su conciencia e imagen, ha asumido al ilustre personaje Padre de la patria Juan Pablo Duarte , en esta ocasión como en otras tantas se ha divorciado bastante del parecido, no quiero atacar inmisericorde a su realizador, es un joven con todo el deseo de manifestarse e hizo su trabajo malo o bueno se debate en el juicio de la mayoría! no podemos entrarle solo a el, sin irnos al fondo del asunto y repartir la culpa entre el brazo impulsor de este proyecto y las autoridades competentes, lo que si debemos exigir sin duda alguna es el respeto a los patrones que conlleva una decisión como esta , y es que lamentablemente nosotros los entes humanos nos hacemos dueño de las instituciones cuando nos dan el rango de Jefe! la palabra que más daño le ha hecho a las instituciones del estado! sin darnos cuenta que ellas son patrimonio de todos y que nosotros somos pasajeros y ellas permanecen reciclando su personal! de manera tal que debemos tratar dejar una huella positiva a nuestro paso para las futuras generaciones, debe existir una imagen única del prócer y creo que partir de ella seria la fotografía de Próspero Rey y el Retrato realizado por Abelardo Rodríguez Urdaneta, llamar a concurso público y darle participación absoluta de criterio al instituto Duartiano como institución que mejor resguarda y protege su legado, no podemos seguir sorprendiendo con absurdos, mucho menos actuando bajo el criterio absoluto de una o dos o tres personas de forma impositiva, como cuando se dice el Jefe hablo, usted que es jefe también se equivoca con todo el respeto. Hay en la República Dominicana escultores muy buenos y si no apele a la asesoría de los entendidos en la materia, por consenso.