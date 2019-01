$!Artistas plásticos piden posponer elecciones; denuncian irregularidades

La plancha “Rescate y orden institucional”, que encabeza el artista plástico Miguel Gómez, en el proceso electoral del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP) hizo un llamado a todos los miembros del gremio para que asistan este viernes a las 10:00 a.m., a las instalaciones de la entidad ubicadas en la calle El Conde, con el propósito de solicitar a la comisión electoral la posposición de las elecciones pautadas para este sábado 26, debido a que alegan se han cometido graves irregularidades.

Así lo establece un comunicado enviado a Diario Libre por la artista Cromcin Domínguez en el que denuncian que se han violentado los estatutos del CODAP. “ A todos los artistas miembros del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, hacemos un llamado solicitando apoyo mañana 25 de enero a las 10 a.m. en el recinto del CODAP para solicitar la suspensión de las elecciones 2019, a raíz de todas las irregularidades en este proceso electoral, y que la comisión electoral no responde ninguna de las comunicaciones que nuestra plancha ha enviado”.

Denunciaron que a tan solo un día antes de que se celebre el proceso, aún no reciben el padrón electoral como lo indican los estatutos. “ Han violando los estatutos de nuestra institución completamente ya que el artículo 23 dicta que el padrón debe ser entregado tres semanas antes. Ayer después de una reunión la comisión solicitó que los miembros que se habían activado con 200 pesos y se les entregó un recibo de activación deben pagar 600 pesos más, cuando por ninguna plataforma informativa del CODAP no fue una información formal, por lo cual no es valida”, señalaron.

“En estos momentos la plancha “Rescate y Orden Institucional” se encuentra en el CODAP esperando a los representantes de la comisión electoral desde tempranas horas de la tarde y nadie nos atiende. Estaremos aquí hasta las 9:00 pm esperando la respuesta de la comisión, los cuales no solo han violado un sinnúmero de los reglamentos, si no que no están cumpliendo con su responsabilidad”.

En una carta enviada este jueves a la comisión electoral por Miguel Gómez, candidato a la presidencia, Luis Aguasvivas, aspirante a la vicepresidencia y Cromcin Domínguez, candidata a la secretaría general de la entidad, denunciaron que otras de las irregularidades ha sido la incorporación de personas ajenas al CODAP.

Además de las aspiraciones de Gómez, también busca ganar la presidencia del colegio, la plancha Dignidad, Institución y Reforma que lideran la artista Rosalba Hernández y el también artista Enriquillo Rodríguez Amiama.

En vano resultaron los esfuerzos para localizar a la presidenta de la comisión electoral, Mirna Ledesma.