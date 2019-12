$!Artistas que nos dejaron en el 2019

Yoskar Sarante

Cherito

También en julio, los dominicanos recibieron con asombro la noticia del deceso del cantante Chery Jiménez (Cherito), líder de la banda The New York Band a causa de un infarto.

Cherito nació un 23 de agosto del 1968, en Santo Domingo. Desde niño, su padre Chery Jiménez (co-fundador de las agrupaciones musicales “Los Beduinos”, “Los Hijos del Rey” y “The New York Band”) y su abuelo José Jiménez Belén (destacado periodista y escritor) lo encaminaron a educarse musicalmente.

The New York Band marcó una época en el merengue. A pesar de la popularidad, se desintegró y sus integrantes emprendieron proyectos independientes. Y no fue sino hasta 2016, cuando a solicitud de Edilenia Tactuk se reúnen para celebrar su paso por la música en un segmento de la gala de Premios Soberano. El homenaje de

Acroarte en Premios Soberano los reunió y a partir de ese momento arrancó una nueva etapa. La muerte sorprendió a Cherito con una carpeta llena de planes para esta nueva etapa de la orquesta.