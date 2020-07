Artistas y comunicadores apuestan a elecciones sin traumas

El merenguero Sergio Vargas votará en su natal Villa Altagracia, donde reside. “Ejerceré mi derecho al voto para no perder el mismo derecho moral a exigirle a las nuevas autoridades, un manejo prudente y justo de los fondos públicos, no me estoy haciendo grandes expectativas de cambios, porque sin importar quién sea el ganador , solo veremos un cambio de rostros y administradores , quizás como pueblo no estamos preparados para ver y aspirar a un cambio de régimen”, reflexionó el merecedor de el Gran Soberano.

“Nunca he dejado de votar. Eso es sagrado. Como dominicano es mi deber ese día ir a votar en el club los prados. Espero que sea una fiesta democrática porque, aunque somos de diferentes colores políticamente, nos une un color que es el de la bandera dominicana. Que gane el que haya concitado el gusto de la gente. No hay que pelear por nada ni por nadie. Este país nos pertenece a todo y para eso hay una democracia. En calma y en paz y que gané por supuesto el mío, el doctor Leonel Fernández Reyna”.

Otras figuras reflexionan

José Antonio Rodríguez está en París y no pudo cambiar su residencia para poder votar en el extranjero. “ No puedo ir a votar porque por el tema del COVID-19 no pude cambiar donde estoy asignado. De todas formas, me he asegurado de que nuevos votantes y mi familia vayan temprano. Yo espero que transcurra en orden y que los resultados sean aceptados para el bien de la imagen y el futuro del país”, dijo el destacado cantautor.

La joven cantautora Covi Quintana vota en el recinto ubicado en la Universidad Iberoamericana. “Espero de este proceso electoral que todos los ciudadanos vayan a ejercer su derecho al voto y que lo hagan con conciencia pensando en el futuro de nuestro país. Merecemos un proceso electoral limpio, honesto y justo”, declaró la intérprete de “Soy dominicana”.

La conductora de televisión Ibelka Ulerio incursiona por primera vez en la política y lo hace con el propósito de convertirse en diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional de las manos del Partido Demócrata Institucional (PDI).

“Voto en la escuela El Buen Pastor en la Evaristo Morales. En este proceso electoral espero que la gente asuma su derecho, que haya la menos cantidad de infectados, que las personas voten con conciencia y que salgamos favorecidos en la circunscripción 1 para representar dignamente a nuestra gente”, dijo Ulerio.

Al merenguero Eddy Herrera le toca votar en el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña. “Espero que el sistema de votación sea como debe ser. Pienso que la gente está exaltada porque llegue el día 5. Yo mismo también estoy así para ejercer el derecho al voto en la República Dominicana. Hay grandes expectativas. Habrá un gran porcentaje de la población que irá”, pronostica el merenguero.