Artistas y comunicadores esperan que las elecciones sean sin traumas

El merenguero Sergio Vargas votará en su natal Villa Altagracia, donde reside. “Ejerceré mi derecho al voto para no perder el mismo derecho moral a exigirles a las nuevas autoridades, un manejo prudente y justo de los fondos públicos, no me estoy haciendo grandes expectativas de cambios, porque sin importar quien sea el ganador, solo veremos un cambio de rostros y administradores, quizás como pueblo no estamos preparados para ver y aspirar a un cambio de régimen”.

José Peña Suazo es un seguidor del expresidente Leonel Fernández y tiene cifradas sus esperanzas en que se convierta por cuarta ocasión en el presidente del país.

“Nunca he dejado de votar. Eso es sagrado. Como dominicano es mi deber ese día ir a votar en el club los prados. Espero que sea una fiesta democrática porque aunque somos de diferentes colores políticamente, nos une un color que es el de la bandera dominicana. Que gane el que haya concitado el gusto de la gente. No hay que pelear por nada ni por nadie. Este país nos pertenece a todos y para eso hay una democracia. En calma y en paz y que gane por supuesto el mío, el doctor Leonel Fernández Reyna”.

La presentadora de televisión Isaura Taveras debuta en la política como candidata a la circunscripción 3 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Votará en el Ensanche Luperón. “Espero que la República Dominicana dé un ejemplo de civismo. Que todo el país acuda masivamente a votar de forma organizada, tomando todas las precauciones. Que gane la democracia, imponiendo la voluntad popular. Que recuerden que el día 6 la vida y el país seguirán su curso, por lo que deben evitar situaciones que dejen una estela de mal sabor o resaca moral luego del proceso. Espero que se respeten los resultados electorales”, dijo Taveras.