Artistas y figuras del arte confirman su presencia en el “Trabucazo 2020”

No es un concierto

El comunicador Sergio Carlo ha sido uno de los más activos en promover el “Trabucazo 2020”, aclaró que se trata de una manifestación, no de un concierto. “Hay artistas que se han unido a esta manifestación que quieren cantarle a la patria, un canto de lucha. Algunos de ellos lo van a hacer, otros estarán apoyando, pero no van a cantar, este no es un concierto. Tal vez no usamos bien el termino inicialmente, esto es una manifestación”, aclaró el Carlo.

“La montra”, Rita Indiana es otra de las confirmadas. Su tema “El castigador” ha sido usado en las protestas y en video en sus redes afirmó: “Me uno al clamor y estaré con ustedes exigiendo libertad y justicia”.

Juan Luis Guerra es sin duda la figura más esperada en la protesta.