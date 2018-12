Así celebran la Navidad artistas y presentadores de TV

Si bien los merengueros tienen una apretada agenda en diciembre por el período de la Navidad, estos por lo regular procuran reservar sus espacios para compartir con sus familiares, amigos o realizar una que otra actividad social en privado. En cambio, los que si se toman una pausa son los presentadores de televisión.

¿Qué hacen algunas de nuestras celebridades para esta época del año? Alicia Ortega, Eddy Herrera, Milly Quezada, Isaura Taveras, Luz García y Héctor Acosta compartieron, por separado, lo que representa la Navidad.

El popular artista Héctor Acosta, que no ha tenido tregua por la cantidad de compromisos en tarima, comentó: “Para mí la Navidad es una de las épocas más hermosa del año. Tiempo que debemos usarlo para reflexionar, pero también para darnos un espacio para comprensión. En mi caso, uno vive en la calle trabajando porque divierte a la gente, pero entiendo que la Navidad es para pasarla en armonía, que todos debemos ponerla en práctica, siempre hay que pensar que hay un mañana que nos espera. Tenemos expectativas para que el próximo año sigamos creciendo, llevando la música a otros rincones del mundo”.

Alicia Ortega, productora del programa “El Informe” que se difunde por Color Visión expresó que muchos pasan por alto el verdadero significado de la celebración. “Realmente muchos olvidamos porque se celebra la navidad y quien debe ser el invitado de honor en esa ocasión. Celebramos el nacimiento de Jesús y muchos ni se acuerdan. Por eso para mi familia es importante compartir siempre la lectura de la Biblia de su nacimiento, leída por los niños de la familia antes de la cena con velas prendidas”, explicó.

Ortega es de las que se deja envolver por el espíritu navideño. “Para mi esta época es tiempo de generosidad, de compartir y de expresarle a los que nos rodean lo que significan en nuestras vidas. Algo que nunca dejó de hacer es comprar yo misma los regalos para nuestros colaboradores en mi casa y sus hijos. Hago la lista con cada uno de sus nombres y voy escogiendo cada regalo. Es algo que disfruto muchísimo. Además, me dedico a hacer mis flanes para compartir. Los mezclo yo misma, es toda una producción que este año di a conocer en Instagram. Hice 30 en este 2018. Es algo que hago con pasión y disfruto que otros se deleiten con un dulce hecho con mucho amor. Para este año que se avecina solo espero poder seguir sirviendo a mi país, que tanta confianza deposita en mi cada noche y cada lunes con El Informe”, expresó la periodista.

Ser felices y compartir ese sentimiento

La productora y conductora de “Noche de Luz” sacó tiempo de sus vacaciones en exterior para responder la pregunta de reporteros de DL sobre el significado de la fecha. “Creo mucho en la reflexión y la Navidad me proporciona esto. El deseo de ser felices y compartir esa felicidad se hace colectivo. Compartir el pan, llevar incluso un poco de esperanza. Esta época la paso en familia. Luego que baja la intensidad del trabajo, esta época me da la oportunidad de desconectarme unos días de la cotidianidad y tener mayor tiempo de calidad para disfrutar de mi familia y amistades. Valoro mucho las tradiciones y he tratado de implementar en mi hogar la Nochebuena como una gran noche familiar” .

Luz García vaticina que 2019 será un gran año para ella. De manera universal me gustaría que el ser humano vuelva a la esencia y que el respeto y el amor al prójimo sea nuestra conjura. En lo personal y laboral un año de nuevos y muchos proyectos”.

Unión familiar y gratitud

Milly Quezada, la reina del merengue, no ha perdido la tradición que aprendió en su familia. El 24 y 25 de diciembre siempre está en su casa. Luego de agotar una extensa agenda en el país hizo una pausa para volver a New Jersey, Estados Unidos, donde reside.

Cada año la tradición de la Navidad es celebrar la llegada de Cristo al mundo y ese “compartir” alrededor de la mesa en unión familiar es lo que nos hace felices y muy alegres en nuestro país y alrededor del mundo de fe cristiana. A nosotros los artistas nos corresponde atender una zafra de eventos para ser la alegría musical que muchas veces nos “roba” la oportunidad de participar con los nuestros en aras de aprovechar al máximo la temporada de compromisos en diciembre. Nuestros familiares pagan una cuota alta al no tenernos con ellos y aprenden a tolerar y a comprender que Papi y Mami tienen que “trabajar” y que ellos compensarían mas adelante ese tiempo perdido”, comentó Milly.

Aprovechó el contacto con DL para agradecer. “Hoy quiero reconocerle y agradecerle a los míos ese tiempo que en más de una ocasión han tenido que regalarme para yo poder brillar y destacarme en la profesión artística; pero también debo reconocer que ese tiempo no es recuperable y el regalo de su comprensión es inapreciable. Brindar por ellos, por los familiares de todos los que en otras profesiones, la medicina, el deporte y las comunicaciones, igualmente se suman a quienes nos brindan ese apoyo incondicional. Brindo porque esta Navidad sea Cristo el centro de todas nuestras expectativas, nos una en amor y comprensión aun en la distancia; nos selle con unción del amor y el perdón que él mismo vino a enseñarnos a toda la humanidad. Mi agradecimiento personal a cada miembro de mi familia por demostrarme con su solidaridad, que el vínculo de amor familiar es el todo en todo, como reza 1 corintios 13:7: todo lo disculpa todo lo cree, todo lo espera... Me desconecto a partir del 23 de diciembre para estar con los míos y cantar villancicos, comer pasteles, lechón asado y respirar amor familiar para recargar pilas y salir adelante en el 2019 con la gracia y el favor de Dios! Paz, esperanza y fe de que en Cristo podremos todos salir adelante”, proclamó Milly Quezada.

Para el merenguero Eddy Herrera es tiempo de confraternidad. “Para mí la Navidad definitivamente es el tiempo más hermoso, de mayores logros, de mucha confraternidad, amor y armonía. Adoro el tiempo de navidad y mi familia también”, dijo.

“La época navideña la vivo prácticamente casi todo el tiempo junto a mi equipo de trabajo, dígase la orquesta y el equipo técnico. El trabajo siempre es mucho a nivel de actividades y sólo me alcanza el tiempo para dormir, y mucho menos tiempo, para compartir con mi familia”, explicó el intérprete.

La llegada del nuevo año siempre trae retos. Cuando se le pidió que compartiera sus expectativas dijo que será bueno. “El año que viene pienso será un buen año. Antes de finalizar enero 2019 lanzaré un nuevo merengue en toda la radio de RD y otros territorios internacionales; a este se le realizará un videoclip. También, lanzaremos en marzo un nuevo disco, un DVD del Tributo a Javier Solís, grabado y producido en México por el destacada productor, arreglista y compositor mexicano “Jorge Avendaño” y tengo proyectado hacer antes de mediado de año un espectáculo en el Teatro Nacional”, señaló Eddy Herrera.

A la presentadora de televisión Isuara Taveras, que el próximo 1 de enero difundirá por Color Visión su especial “Top 13”, en el que hace un balance de lo acontecido en el ámbito artístico, la Navidad le da nostalgia. “La Navidad me llena de nostalgia... Veo cuánto han cambiado las costumbres, las tradiciones, la gente; la forma mecánica en que vivimos, como nos hemos dejado convencer de que la Navidad es la época de comprar, comer, beber; dejando de lado la esencia de esta fecha que es el amor, la unión, la familia, la solidaridad... Quisiera que pudiéramos apartarnos de las redes sociales, la rapidez de los días, la inmediatez de la información; por lo menos por esta época de reflexión, de gracia y de amor. Retomemos nuestros valores, amemos más a la gente y menos las cosas, comparte un plato de comida con quien no lo tiene y abraza a quien por la razón que sea perdió la esperanza”, expresó.

Taveras, que labora junto a Jochy Santos en su programa “Divertido”, tiene en estos días muchas ocupaciones, pero siempre saca el tiempo para compartir con sus seres queridos. “Por la naturaleza de nuestro oficio, la época navideña se llena de ocupaciones. Sin embargo, sacó tiempo para compartir con mis padres, mis hermanos, mi esposo y nuestras familias... Ellos le dan el verdadero sentido a la Navidad y a la vida. La cena de Nochebuena es un compartir entre risas y lágrimas, recordando con anécdotas momentos que de una forma u otra nos han marcado a todos, de igual manera recordando a los que ya no están físicamente y celebrando la dicha de tenernos los unos a los otros”, dijo la conductora de televisión al afirmar que el próximo año mantendrá su filosofía de vida de ser un mejor ser humano todos los días.