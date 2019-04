Así es la estatua de Jack Veneno en el Parque Eugenio María de Hostos

“Hoy nos encontramos haciendo un acto de justicia, con un ser humano maravilloso que nos puso a vibrar de emoción y que todos vimos en él a ese héroe que quisimos ser. Otros países han tenido héroes con capas que vuelan, héroes que trascienden y traspasan la estratósfera y se van muy lejos, pero República Dominicana tiene su propio héroe, un hombre que no tenía capa pero que se subía en la tercera cuerda del cuadrilátero y saltaba, volaba y nos hacía saltar con él llenos de emoción. Jack Veneno fue un ícono de lo que es la moralidad, los buenos modales y lo que era el espíritu de justicia, llevando siempre con orgullo la bandera de nuestro país. Gracias Jack Veneno, por enseñarnos que vale la pena estar del lado de los técnicos, luchar con coderas, luchado por polémicas siempre en pro del bien”, expresó Juan Gilberto Núñez.

De su lado, Rafael Antonio Sánchez, Jack Veneno, agradeció a las instituciones y personalidades que pusieron voluntad en hacer posible su reconocimiento, en especial a la Fundación Luces y Sombras en la persona de su presidente Juan Gilberto Núñez, “por este noble gesto que recibo humildemente y que dedico a todo ese pueblo que no solamente me apoyó y me llevaron a sus casas a través de la televisión y viniendo a este parque cada domingo, sino, que me sigue apoyando y dando cariño a través de mis redes sociales. Mi mamá Doña Tatica en el cielo está mirando que a su hijo lo están reconociendo en vida, estamos vivos aquí para celebrarlo”, expresó pleno de emotividad Jack Veneno.