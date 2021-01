Así trabajan los estilistas de cabello en DGT

Nadiel Beltrán, estilista de cabello

Jessica De León, estilista de cabello

“Yo sigo las pautas que me traza Reading Pantaleón porque es quien domina el Total Look final y dependiendo de la ropa que Karina o Pamela van a llevar me sugiere el peinado que tengo que hacer”, cuenta la hair stylist sobre la mecánica de trabajo a la hora de coordinar los peinados que Pamela Sued y Karina Larrauri lucirán en esta segunda edición de DGT, en la que, por supuesto, se toma en cuenta su opinión para dar con el estilo de cabello que mejor se ve con el look que llevan. ¿Alguno que quisieras hacer y no has podido todavía?, preguntamos a @hairbyjessicadl, quien ríe y mirando a Reading responde: “Casualmente, cuando iniciamos esta segunda edición, le enseñé una foto a Reading de algo que yo quería hacer con Pamela, que es bien atrevida, o con Karina, que me ha demostrado también que hace lo que le digan y lleva lo que le pongan, y todo le queda bien... La idea conlleva unas cadenas...(Risas). No se ha podido en la grabaciones, veremos si se puede en los en vivo...”.