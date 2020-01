$!Asociación de Escritores y Periodistas lamenta la muerte de Bernard Diederich

La Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos (Aseped) lamentó la muerte del periodista Bernard Diederich, ganador de los premios Caonabo de Oro, quien residió en Haití casi toda su vida.

La organización expresó en un comunicado que Bernard Diederrich engalana la lista de los ganadores de los premios Caonabo de Oro, junto a Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, el padre José Luís Sáez, Alberto Baeza Flores y José María Cebrián, extranjeros ganadores de estos premios dominicanos, al igual que otros triunfadores foráneos residentes en el país.

“Bernard Diederich es una notable figura en la historia contemporánea del periodismo, el decano de la prensa haitiana, el autor de Papa doc et les tontons macoutes (1961). Bernard Diederich murió, en Puerto Príncipe, este martes 14 de enero, a los 94 años. Este neozelandés que hizo de la historia inmediata, la historia contemporánea de Haití su trabajo. Dejará un gran vacío entre los historiadores y todos aquellos que quieran beber en la fuente de este pasado... Papa doc et les tontons macoute, que coescribió con Albert Burt, inspiró al profesor Gérard Pierre-Charles en Radiografía de una dictadura: Haití y Duvalier (1973). Este libro del político y fundador de la Organización del Pueblo en Lucha (OPL) es una referencia”, expresó la asociación.

Sobre Diederich

Diederich, periodista, escritor y fotógrafo, nació en 1926, en Nueva Zelanda, y estudió en Inglaterra. Participó en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, y cruzó mares y océanos en velero para llegar a Haití.

Fue director y fundador del semanario Sun y testigo de los acontecimientos que afectaron a Haití en la época de Papa doc y Baby doc. Escribió varios libros sobre esa etapa dela vida haitiana.

Diederich colaboró con la Associated Press, The New York Times y el Daily Telegraph. Escribió libros la historia reciente del Caribe, entre los que sobresalen Trujillo, la muerte de un dictador, Una cámara testigo de la historia, 1959: El año que inflamó el Caribe y Papa Doc & the Tontons Macoutes, entre otras.