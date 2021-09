$!Asociación de Mocanos anuncia tradicional viaje

La Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo, realizará la trigésima versión del Viaje Retorno a Moca, actividad que se celebrará el domingo 3 de octubre, se iniciará con el recibimiento de las autoridades en la calle 3D de la histórica Plazoleta 26 de Julio, a las 9:00 a.m., seguido del gran pasadía en el Club Recreativo, a las 11:00 a.m. con motivo de las Fiestas Patronales Nuestra Señora del Rosario y el Día del Mocano Ausente o No Residente.

De acuerdo con un comunicado para esta ocasión se tiene previsto desarrollar un programa ameno y divertido en el que los participantes disfrutarán de actividades recreativas con la participación de exponentes artísticos y degustaciones de gastronomía mocana, juegos de entretenimiento, entre muchos atractivos más, para hacer esta experiencia única e inolvidable en sus tres décadas de existencia.