Aspirante dominicana a congresista rechaza donativo de US$7,500 de Junot Díaz

NUEVA YORK. La representante estatal dominicana en la legislatura de Massachusetts, Juana Matías, aspirante a convertirse en la primera criolla en ser electa al Congreso de Estados Unidos, rechazó un donativo de 7.500 dólares que le hizo su compatriota, el laureado escritor Junot Díaz a su campaña.

Se recuerda que Díaz, ganador del Premio Pulitzer, enfrenta acusaciones de acoso y agresiones sexuales.

Aunque Matías dice que ella necesita cada centavo para poder competir con otros 12 postulantes al escaño, el vocero de su campaña, Mike Murray, dijo que no podía aceptar el aporte de Díaz por los escándalos que pesan sobre él.

Murray le dijo al periódico Boston Globe que la aspirante dominicana decidió devolverle el dinero a Díaz por las imputaciones de supuesta mala conducta sexual denunciada por varias mujeres, entre ellas, dos escritoras.



El movimiento #Me Too, que impulsa a que cientos de mujeres que guardaban silencio a hablar, podría entregar una lista en la que aparecerían otras víctimas de Díaz, dijeron los medios.



Después que el escritor dijo en una declaración en el NY Times, que siempre lo ha proyectado y apoyado, que acepta su responsabilidad del pasado, sin especificar respecto a las primeras acusaciones, la autora del libro “De su cuerpo y otras partes”, Carmen Machado, lo calificó de ser un misógino ampliamente alabado y amado.



“Sus libros son regresivos y sexistas. Él ha tratado a las mujeres horriblemente de todas las formas posibles”, añadió y advirtió que las denuncias a través de #Me Too contra Díaz, “recién están comenzando".



Machado, que se reveló como una de las supuestas víctimas de Junot, dijo que en un momento de preguntas y respuestas en el programa de graduación en el que ella se acababa de graduar lo siguiente: “Cuando cometí el error de preguntarle sobre la malsana relación patológica de su protagonista, con la mujer, vino hacia mí durante veinte minutos”.



Ella agregó que en los años intermedios ha escuchado una docena de historias sobre la mala conducta sexual de parte del autor y se sintió extrañamente afortunada de que todo lo que obtuvo fuera una explosión de rabia misógina y humillación pública.



Díaz es acusado por su colega Zinzi Clemmons, autora de la novela "What We Lose", de haberla besado a la fuerza y de hacer lo mismo con otras.



Junot fue el esposo por años de la actual senadora estatal dominicana en el distrito demócrata 32, Marisol Alcántara, de quien se divorció. La legisladora nunca ha se pronunciado negativamente contra el autor, aunque se desconoce si lo ha hecho en privado.

Díaz, de 49 años, es el autor de "The Brief Wondrous Life of Oscar Wao", que ganó el Premio Pulitzer 2008. "Drown" y "This is How You Lose Her". Su primer libro infantil “IslandBorn”, nació en Santiago de los Caballeros (República Dominicana).