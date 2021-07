$!Ateneo Insular rinde homenaje al poeta Dinápoles Soto Bello

“ Si me ves pensativo, mi pequeña Tasmania,/ no interrogues: ¿Qué piensas? Hay momentos supremos/ de ocultas relaciones en los que ignoraremos/ el vuelo misterioso que emprende el pensamiento” , leyó citando al autor.

Luis Quezada Pérez consideró que «para Dinápoles Soto Bello, “la luna derramada” enciende “la vida en llamas” a través de “las colinas del tiempo”, tres apartados que el autor considera “tres grandes etapas” “a lo largo de una vida”.

El autor, un físico-matemático de alto nivel, incursiona en el Parnaso desde los 17 años, cuando en 1958, desde San Juan de la Maguana, escribe un día de Reyes el poema de más vieja data de su antología: “Unión”»., afirmó.

Dijo que en este poema «tres “s” se integran en este breve poemario: silencio, soledad y sistema.

Señaló que las dos primeras son propias del poeta; la tercera, del físico-matemático. “El lenguaje expresa el sustrato inconsciente del contexto vital que vive el autor: “Tú y yo, dos silencios/ unidos en espíritu;/ dos astros solitarios/ en un mismo sistema./ Tú y yo, dos -¡ay!- tormentos/ en un mismo dolor...”», añadió.

Dinápoles Soto Bello da testimonio de su proceso creativo

En el encuentro, Soto Bello agradeció que se le homenajeara y dio testimonio de cómo surgió su proceso creativo.

«Yo hice los estudios secundarios en San Juan. Ahí, en el liceo, había muchas inquietudes. Teníamos un periódico que se llamaba Estudiantina y había mucho interés en publicar poemas, en publicar trabajos en el periódico. Y empezamos a escribir poesía y trabajos literarios. Y, claro, esto me llevó a mí a leer poetas, a interesarme en la poesía”, contó.

Además, agregó: “También teníamos el texto de Pedro Henríquez Ureña y Alonso, Gramática castellana, con muchísimos ejemplos de poetas latinoamericanos, y la lectura de esos poetas me sirvieron mucho para yo escribir mis poemas. Yo recuerdo que era un libro excelente. Era muy rico en muchas informaciones de todos los tipos».

Relató que entonces no tenía mucho interés por la ciencia, pero yo tenía un profesor de álgebra que era muy bueno y aprendió a razonar un poquito.

«Cuando tuve que ir a la universidad para realizar estudios, en el 59, en la Universidad de Santo Domingo, la única carrera relacionada con la ciencia era la Ingeniería Civil. Luego fui a México, y allá me encontré que tenían una carrera de Licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas y me gustó, me atrapa esa carrera, me pareció interesante. Yo me interesaba mucho cuando estudiaba un tema, sea ya de materia propia sea matemática sea de mecánica, yo trataba de profundizar y de encontrar cosas por mi propia iniciativa. Tenía como un espíritu de investigación, eso era lo que yo sentía», afirmó.

(Colaboración de Miguelina Medina).