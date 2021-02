$!Augusto Guerrero celebra los logros de su hijo Tuto en Dominicana’s Got Talent

Al referirse al contenido del programa que produce su hijo, consideró que la calidad que sale al aire se rige por los estándares internacionales. Más allá de otros conceptos que se manejan en Estados Unidos, lo que la gente está viendo en Dominicana’s Got Talent tiene calidad para competir en el extranjero.

“Algunos hijos siguen a sus padres. A Tuto le salió la vena que nació en mi después de muchos años de estudios en la universidad, de mi trabajo en El Show del Mediodía y junto a Freddy Beras Goico. Cuando estábamos en El Show del Mediodía teníamos que involucrarnos en muchas cosas para su producción, era muy complejo, no como ahora. Había mucho movimiento de piso para montar una orquesta o convertir ese programa en un contenido distinto para enviarlo a Nueva York, Centroamérica y Suramérica, esa dinámica que teníamos y que él vivió de alguna manera lo marcó”, abundó el productor Augusto Guerrero.

El veterano productor de televisión Augusto Guerrero está feliz con los logros de su hijo, Tuto Guerrero, quien produce el popular reality Dominicana’s Got Talent se transmite por Color Visión.

Habla Tuto

Al ponderar a su padre y cómo lo marcó su ejemplo en la televisión, recordó que conoció la producción de televisión porque lo enviaban de castigo a Color Visión cuando se portaba mal en los estudios.

“De mi papá recibo la disciplina en la televisión. Siempre recuerdo mis visitas a Color Visión porque me ponían de castigo cuando me sacaban del colegio. Me enviaban al mediodía allí. Con el paso del tiempo eso se convirtió en algo placentero porque veía cómo la gente admiraba y respetaba a mi padre. Además conocer cómo funcionaba ese universo”, acotó.

Fue allí donde comenzó todo gracias a la oportunidad que le dio su padre, de acercarse a la producción de televisión. Poco a poco le fue perdiendo el miedo y en corto tiempo abrazó lo que allí se hacía.

Tuto, al igual que Augusto, su padre, nunca ha visto lo que hace como un trabajo. “Para mi padre la televisión fue su vida, a tal punto de que no pudo distinguir su vida personal de la profesional, porque allí vivía. De cierta manera eso se me ha transmitido porque este es mi mundo y junto a un grupo de amigos decidimos hacer la mejor televisión”.