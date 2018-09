Bailarina dominicana supera 2 mil competidores y llega a la final de reality show de la cadena Fox

NUEVA YORK. Hija de una pareja de dominicanos radicados en Queens, la bailarina dominicana Genessy Castillo logró dejar atrás a 2 mil competidores de ambos sexos, que desde el 10 de agosto venían batiéndose por un puesto final en el reality show de la cadena Fox “So You Think You Can Dance” (Así que crees que puedes bailar), cuyas finales se presentaron la noche de ayer lunes en transmisión mundial.

Castillo, de 19 años de edad y graduada en la escuela secundaria La Guardia de Queens, dijo que decidió inscribirse en la competencia la última semana y fue llamada de inmediato por los productores.

Ha vencido acompañada por su pareja de baile Slavik Pustovoytov y sus padres que, a los tres años de edad, la encontraban bailando detrás de las puertas, por lo que su vocación comenzó muy temprano.

Ahora ella es una de las cuatro talentosas bailarinas que luchan por convertirse en “La Bailarina Favorita de Estados Unidos”, un honor que incluye $250,000 en premios en efectivo, un papel en la próxima versión de en vivo de la serie de televisión “Rent” y aparecer en la portada de la revista Dance Spirit Magazine.

Los televidentes que votan en línea y a través de mensajes de texto finalmente decidirán quién es el ganador.

Por ahora, Castillo tiene el apoyo de todos en la bodega “Blessing Food Corp” en Brownsville, propiedad de sus padres en Brooklyn y dirigida por su madre Yessy y su padre Silvio. Es ahí donde Genessy y sus hermanos mayores solían ayudar detrás del mostrador, aceptando cupones de alimentos de los clientes y llenando botellas con condimentos.