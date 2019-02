$!Bailarines acusan a Ministro de Cultura de incumplir acuerdo

En mayo del pasado año los representantes de las compañías de danza del Ministerio de Cultura sostuvieron una reunión con el ministro de Cultura, Eduardo Selman que puso fin al par de labores que reclamaba un reajuste salarial.

Selman convocó una rueda de prensa y allí hizo el anuncio con la presencia de los artistas. Sin embargo la promesa que se hizo de hacer un aumento a partir del pasado mes no se materializó. Y a eso se le agrega que aún no han cobrado el mes correspondiente.

Hoy representantes del gremio enviaron un comunicado a DL en el que denuncian que el Ministerio de Cultura no ha cumplido, abriendo una nueva etapa en la lucha de los bailarines que también reclaman incentivos por titulación y mejor condición para desempeñar su labor.

“El pasado año 2018 las compañías artísticas del Ministerio de Cultura reclamaron mediante el movimiento “No más por amor al arte” la dignificación y valoración a la vida laboral y respeto artístico de cada uno de los miembros que la conforman y quienes a su vez representan parte fundamental del arte y la cultura de la República Dominicana. La situación se declaró en estado crítico debido a la baja salarial percibida durante años en la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, Ballet Nacional Dominicano, Ballet Folklórico Nacional, Teatro Rodante, Compañía Nacional de Teatro y otras compañías que también sufren sueldos deprimidos, lo que conllevó a un paro laboral por una reivindicación digna y justa para los artistas. Esta manifestación inició en abril 2018 bajo la gestión de Pedro Vergés quien fue sustituido por el Arquitecto Eduardo Selman el 9 de mayo del 2018 tras la salida del señor Vergé”, explica el documento.

Las promesas

“Este cambio de ministro trajo esperanzas y una luz en el camino debido a que el señor Selman propuso el levantamiento de un paro laboral al acordar y prometer junto a un comité representativo de las diferentes compañías que en junio del 2018 se aplicarían incentivos por titulación y antigüedad a cada una de las compañías con retroactividad desde enero 2018 y un reajuste salarial a 45,000.00 para enero del 2019 tanto a los que disfrutan de nombramientos como de contratos. A todos por igual. Este alentador acuerdo que se anunció en el mes de mayo del 2018 en una rueda de prensa dentro de las instalaciones del ministerio, estimuló la reincorporación a las labores de los artistas que estaban paralizados”, comentaron.

Incumplimiento

Aseguraron que las promesas se quedaron en el aire, ya que el Ministerio de Cultura no ha sido cumplido. “Ni mucho menos a dado la cara para ofrecer una explicación que fundamente la promesa no cumplida y el hecho de que al día de hoy los bailarines, actores y profesores de Bellas Artes no han cobrado su primer salario 2019, con la horrible sensación y el sabor amargo de que el reajuste salarial no será efectivo hasta quien sabe cuando, así cómo no ha sido efectivo los incentivos ni mucho menos la palabra del señor ministro. ¿Por qué el arte se pisotea tanto? Cuál es el valor que tienen las compañías artísticas para el ministerio? ¿Qué es lo que significa las Bellas Artes para el ministerio de cultura?. No haber cobrado todavía, es otra situación agregada a la espera agotadora e indignante, como si no fuera poco, como si el cuerpo no se cansara de ser engañado y manipulado”, reseñaron.

Desconcentración

Y agregaron: “No obstante y a pesar del maltrato, las compañías decidieron volver a retomar el tema y asistir al ministerio en busca de respuestas. Por lo que, el día 12 de febrero del 2019 las compañías artísticas sostuvieron una reunión con la directora de recursos humanos del Ministerio de Cultura, la señora Milagros Peralta, quien nos informó que el atraso se debe a la desconcentración administrativa y económica de la dirección general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura pero que el señor ministro va a cumplir con su palabra, lo cual nos lleva a formular varias bellas preguntas. ¿Por qué el señor ministro y su equipo no se aseguró de que la nómina llegara a Bellas Artes con el reajuste salarial si su intención es cumplir con su palabra? Se supone que era para enero 2019 que iba a ser aplicado el reajuste salarial a 45,000.00. Se supone que los incentivos eran para junio 2018? ¿Qué pasó?. Ya estamos en febrero 2019 y como no pasa nada en el mejor de los deja vu, las compañías han decidido asumir de nuevo el paro hasta que se cumpla con el compromiso que en realidad es una responsabilidad y un deber que como institución cultural atesora, por lo tanto, esperamos que el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes asuman su compromiso y resuelvan la situación que nos afecta a todos. Pagar los incentivos y un reajuste salarial con la retroactividad que corresponde”, explicaron.

La comunicación no establece si se irán nuevamente a un paro laboral.