Bailarines de compañías de danza rechazan aumento dispuesto por Cultura

SANTO DOMINGO. Los integrantes de las compañía de danzas que pertenecen al Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Bellas Artes rechazaron el aumento salarial de RD$25,000.00 y anunciaron que mantendrán el paro laboral que pone en peligro el calendario de las actividades oficiales con motivo del Mes de la Danza, cuyo día celebra el 29 de este mes.

En visita a la redacción de DL, María Emilia García Portela, Evelyn Tejeda y Maykel Acosta expresaron que hoy fueron recibidos por el viceministro de Cultura, el escritor Cayo Claudio Espinal, quien le manifestó que el Ministerio de Cultura dispuso un aumento que se aplicará este mes, retroactivo a enero.

El reclamo de reajuste salarial, así como mejores condiciones para su desempeño lo hacen los bailarines y bailarinas del Ballet Nacional Dominicano, Ballet Foklórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, con el apoyo de los actores del Teatro Rodante Dominicano, quienes se sumaron a la lucha en el entendido de que también merecen mejor remuneración.

“La respuesta del viceministro Cayo Claudio fue de que se iba a igualar el sueldo de los artistas a 25 mil pesos y que se harían un reajuste dependiendo de la titulación y la antigüedad. Fue una decisión rotunda, no hubo cabida a una negociación...nosotros presentamos muchos argumentos bien fundamentados, pero no se nos dio la posibilidad de una próxima reunión, por el contrario nos mandó a que convocáramos a la Presidencia de la República para que le aumenten el presupuesto al Ministerio de Cultura para que ellos podernos hacer el reajuste salarial”, manifestó.

María Emila y Maykel Acosta forman parte del Ballet Nacional, mientras que Evelyn Tejeda es de la Compañía Nacional de Danza.

Sobre el tema, la bailarina Evelyn Tejeda dejó claro que no solo procuran reivindicaciones económicas, sino mejoras en las instalaciones que acogen a sus agrupaciones.

“En nuestro caso, estamos trabajando en la Escuela Nacional de Danza en un salón que tiene mucha precariedad. El Ministerio de Cultura no nos da lo que necesitamos para los montajes...cosas elementales están ausentes y entendemos que es tiempo de que se nos preste atención”, manifestó Evelyn Tejeda.

Maykel Acosta dijo que la paralización de las labores, no de los ensayos afectará la primera temporada del Ballet Nacional Dominicana. “Nosotros no vamos a bailar hasta que cumpla con nuestras demandas. Yo estoy en la compañía desde 2001 y la verdad que no es digno trabajar en las actuales condiciones”, comentó Acosta.

Los artistas adelantaron que continuarán sus demandas hasta que no sean atendidas y dijeron que están abiertos a cualquier negociación.