Ballet Ópera, el grupo que le arrebató el golden buzzer a Waddys Jáquez buscará su lugar en la final

Waddys Jáquez es el considerado juez más estricto de Dominicana’s Got Talent, él es el más experimentado en cuanto a expresiones artísticas, actos, cantante, productor y director de teatro y cine, por esa razón que él haya dado el paso directo a la semifinal a un participante es un mérito para cualquiera de ellos. Ese honor recayó en los chicos de Ballet Opera, ellos con una mezcla de danza contemporánea y clásica, además de actuación lograron arrebatarle el botón de oro o golden buzzer.

Ahora los jóvenes se enfrentan al reto de volverlo a cautivar a él, a los demás jueces y al público para poder llegar a la final.

En entrevista para Diario Libre los integrantes del grupo confesaron que, ese privilegio les pone en aprietos, no sólo porque las expectativas aumentan respecto a su presentación, sino que, además al no pasar por las demás etapas del programa el público no tiene tan fresca su actuación.

A pesar de todo esto ellos están felices con la distinción. “No nos arrepentimos del golden buzzer, para nada. Nosotros estamos muy felices. Venimos a darlo todo y aquí estamos”, así reivindican sus ganas de defender su puesto en la final.