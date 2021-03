$!Bárbara Bermudo habla de su despido de Univision: “Me sentí molesta”

Por 15 años, Bárbara Bermudo fue el rostro estelar de Primer Impacto. La hermosa periodista puertorriqueña no se había referido sobre su sorpresivo despido de Univisión.

A cuatro años de salir de la televisión hispana, Bermudo le dio una entrevista exclusiva a Rodner Figueroa para el programa Al rojo vivo (Telemundo). Dejó entrever que se sintió “traicionada” por varios compañeros de trabajo.

“Dios tiene siempre grandes propósitos, [pero] no los vemos en ese momento, yo no lo vi en ese momento porque me dio rabia, me dio un poco de tristeza, de frustración. Y la conexión con la audiencia sobre todo porque de repente fue un cambio muy abrupto para ellos y nunca se habló de la verdadera razón, pero eso ya quedó en el pasado, perdoné a las personas y sigo adelante con mi vida”, declaró la conductora de origen cubano y nacida en Puerto Rico.

Reseña People en Español, que Bermudo, quien tiene más de 1 millón y medio de seguidores en Instagram, reconoció por primera vez ante las cámaras de televisión que llegó a adoptar una actitud muy drástica cuando sucedió lo de su despido, hasta el punto de no querer hablar a sus excompañeros.

“Yo en ese momento me molesté y como que vi culpable a todo el mundo”, admitió. “Fue una reacción humana y poco a poco cuando fui entendiendo y viendo cómo mi vida iba evolucionando me di cuenta [de que] por qué me voy a desaparecer así de la vida de tantas personas si ellos no tienen la culpa. Hoy día hablo con muchas excolegas, son mis amigas, fueron las que se quedaron ahí a pesar de que yo les colgaba el teléfono [...]”.

Bermudo dice que ya perdonó a todo el mundo y ve las cosas desde una perspectiva muy diferente.

“Aprendí tantas cosas, pero le agradecí a Dios, porque a veces no entendemos los cambios que suceden en nuestra vida, quizás lo vemos como algo negativo, pero el cambio se torna para bien, y ese era el cambio que yo necesitaba para ver a mis hijas crecer”, reveló Bermudo visiblemente apenada.