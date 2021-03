$!Batalla del 30 de Marzo, triunfo que consolidó la Independencia Nacional

Histórica carta remitida por Imbert a Pierrot

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

Cuartel general de Santiago, 31 de marzo, año de la Patria.

De José María Imbert, general comandante deI distrito y de las operaciones de Santiago

Al General Pierrot, comandante en jefe del ejército haitiano deI Norte

General:

Acabo de recibir una nota de usted, fechada este día.

Aprecio debidamente los motivos que le han determinado 14 a retirarse. Siempre justa, siempre firme y generosa, la República Dominicana no fomentara una guerra civil de exterminio, aunque su éxito a nuestro favor no pueda ponerse en duda. Siempre dispuesta a considerar y a reconocer como amigos y como hermanos a los haitianos deI Norte, nuestra República, Estado libre e independiente, será animada por sentimientos fraternales muy sinceros para con ellos y estará siempre dispuesta a firmar con los mismos varios tratados de comercio y de amistad. Pero si se trata de encadenarla nuevamente, la República protesta en presencia de Dios que la protege visiblemente. Tanto es así que, antes de someterse al yugo haitiano, hará en modo que no queden a la disposición de sus crueles opresores sino cenizas y escombros. Además, le advierto, general, que usted no puede considerar como terminadas las hostilidades entre dominicanos y haitianos mientras sigan presos algunos dominicanos detenidos en cierta parte de la República haitiana.

Cuente, general, con la grandeza, la justicia y la buena fe de la República Dominicana para que al mismo tiempo que nos sean entregados, con salvoconducto, nuestros compatriotas, los haitianos se vean inmediatamente tratados de la misma manera.

Le hago notar que los prisioneros haitianos que se encuentran en nuestras manos han sido invariablemente tratados con generosidad. El general Morisset y otros oficiales superiores actualmente detenidos en Santo Domingo no están presos, sino simplemente custodiados en casas particulares y disfrutan deI mejor trato posible. Mucho lamento que los nuestros que se hallan en poder de ustedes sean tratados de distinta manera. Lamento asimismo que se preocupe usted por sus heridos. Serán tratados, con cuidado y humanidad

Firmado: J. M. Imbert.