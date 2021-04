Bingene Armenteros: "La pandemia me enseñó que el arte es una necesidad"

La pandemia del coronavirus prácticamente detuvo todo. Pero el arte y la cultura se mantuvieron a flote porque, tal y como expresan los conocedores, forma parte fundamental de la sociedad.

Además, el arte ha servido como medio, forma y fuente de expresión. A propósito del Día Mundial del Arte, que se celebró el 15 de abril, cuya fecha fue oficializada por la Unesco, la experiencia de varios galeristas en la pandemia ha sido alentadora.

Bingene Armenteros se ha dedicado a promover el arte y la cultura. Vivió de primera mano los meses en los que todos los espacios de difusión del arte cerraron, ya que es directora de la Fundación Goiena, y de la galeria Arte Berri, ambas en Santo Domingo.

En Entrevista con Diario Libre, fue enfática en señalar que "el arte es una necesidad para el ser humano", y por tal razón se mantuvo desde lo virtual publicando imágenes de los artistas que representa.

Bingene habló del mercado del arte y destacó el talento emergente descubierto como jurado del Premio DL Arte Contemporáneo, que desarrolla la Fundación Diario Libre.

DL: En su caso como galerías, ¿Cómo han afrontado la pandemia para mantener el arte a flote?

BA: Como todos, las galerías se han tenido que adaptar a la pandemia. Utilizando las plataformas digitales para que se puedan apreciar las obras de los artistas. En mi caso particular, Arte Berri, siempre se mantuvo activo. Entendiendo que el arte es una necesidad para el ser humano, entendiendo que el arte llena las vidas siempre me mantuve publicando imágenes de los artistas que representamos.

En términos económicos, subió o disminuyó la venta de arte en el país durante el último año?

Varios meses después de la pandemia las personas empezaron a buscar arte y se ha sentido un interés nuevo por el coleccionismo.

¿Cuáles retos tienen los artistas en lo adelante?

Los artistas como siempre deben mantenerse vigente y seguir creando. Creo que son los mismos de antes. Crear, trabajar, producir y encontrar lugares serios donde pueden exhibir sus obras.

Mito, realidad o un poco de ambas: ¿El arte es caro?

Mito. Los artistas emergentes, es decir los que inician sus carreras, presentan propuestas interesantes para aquellos con un presupuesto más pequeño. Y luego tenemos artistas con carreras establecidas y con reconocimiento en el mercado.

Además de aquellos que han roto barreras que son los que ya se subastan a nivel internacional. Todo depende de lo que quieres invertir en una obra.

¿RD tiene poca cultura para la adquisición de obras de arte de artistas consagrados y emergentes, así como el coleccionismo?

En República Dominicana existen buenos coleccionistas de arte pero creo que todavía se puede motivar a mas personas a entender la importancia de las artes visuales y el valor emocional y económico que puede tener adquirir una obra de arte.

¿Algún aprendizaje de la pandemia que puede ser aplicado en el colectivo del arte?

El arte no debe parar nunca. Todo lo contrario, la pandemia me enseñó que el arte es una necesidad. Para el artista esta la necesidad de crear y plasmar sus ideologías, fantasías, etc y para el resto necesitamos el arte para escapar, para ver la realidad desde otra perspectiva, para soñar, entre otros.

En su experiencia como jurado del Premio DL Arte Contemporáneo, ¿cómo valora el talento emergente y las tendencias de arte?

Tenemos grandes artistas tanto artistas de carrera avanzada y emergentes. El Premio me ha confirmado el potencial de nuestros artistas. Incluso muchos de los premiados y seleccionados como Franz Caba, Frank Lara, Ernesto Rivera, Aniova Prandy, Anabelle Lucas, Lucia Albaine, entre otros han ganado otros premios y bienales o han conseguido becas para continuar sus estudios en otros países.

Sobre Arte Berri

En el año 2005 abrió Arte Berri como "una nueva casa para los artistas dominicanos".

"La idea es mercadear a los artistas plásticos dominicanos en el ámbito nacional e internacional", comentó en ese momento la fundadora.

La casa de arte está ubicada en la calle Hostos #105, Ciudad Colonial.

En el plano profesional, Bingene Armenteros cursó estudios de Historia del Arte, donde descubre su gran pasión. En el 2001 completó una maestría en Historia de Arte y Mercadeo de Arte en el programa de Christie s Education. Ha sido profesora en Flacso y APEC.